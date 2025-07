Cei doi au păstrat legătura după încheierea filmărilor și, deși nu se gândeau că vor ajunge vreodată împreună, astăzi formează cuplul momentului.

În ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii 2024, ispita Anamaria Vaida a declarat că nu vrea să plece în România alături de Claudiu și că tot ce a urmărit a fost să-i deschidă ochii Simonei în privința bărbatului de lângă ea. Cu toate acestea, Claudiu și Simona au continuat relația și după emisiune, însă nu pentru mult timp.

”Noi nu ne ascundem, ne-am afișat, doar că nu am vrut să apărem pe rețelele de socializare. Am zis că mai bine să nu postăm”, a spus Claudiu pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

”Dacă era să ne ascundem, nu ne afișam la un eveniment unde era clar că o să fie presă și toți ochii pe noi. Nu ne-am ferit de nimeni, nu ne-am ascuns, doar că, eu cel puțin, încerc să-mi țin viața personală mai pentru mine. Cât îți merge bine, lumea se bucură; când nu îți merge bine, lumea începe să cârcotească, să se bucure, iar atunci prefer să țin pentru mine orice ține de viața mea personală, la fel și Claudiu”, a spus și Anamaria.

Recomandări Studentul care a vrut să-i dea foc unui profesor după ce l-a picat la examen, condamnat la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor

Deși se plăceau foarte mult, aceștia nu au trecut la următoarea etapă până Claudiu nu și-a încheiat socotelile cu Simona, femeia alături de care a venit la Insula Iubirii.

„Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, a mai spus tânărul.

”La fel și eu. Am știut exact care îmi e rolul acolo, dar am mai zis: n-am jucat un rol, însă e nevoie de puțin timp după ce ies dintr-o relație. Noi am tot vorbit, ne-am tot întâlnit, doar că lucrurile trebuie să înceapă treptat, să vedem cum funcționează, să fie ceva sănătos. În ultima perioadă ne-am văzut mai des. Distanța asta între noi e un mic impediment: el e la București, eu la Cluj”, a mai spus și Anamaria Vaida pentru Spynews.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE