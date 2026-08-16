Cinci oameni au fost împușcați în fața căminelor

Atacul a avut loc sâmbătă, 15 august, în jurul orei locale 1.30, în campusul Virginia State University, din localitatea Ettrick, la sud de Richmond. Polițiștii chemați în zona Boisseau Street au găsit cinci persoane împușcate în exteriorul căminelor studențești. Toate au fost transportate la spital. Un bărbat de 21 de ani se află în stare critică. Un bărbat de 23 de ani, o femeie de 19 ani și un adolescent de 17 ani au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

#DEVELOPING: 5 people shot at Virginia State University as police investigate multiple suspects pic.twitter.com/3Ak5tI9aiD — NATIVE_AMERICAN_BITCH_FROM_THA_SLAPAHOE_TRIBE 𖧶🪓 (@TRUMPGIRL_STL) August 15, 2026

A cincea victimă este un student de 20 de ani al universității. Și acesta a suferit răni care nu îi pun viața în pericol și a fost externat. Celelalte patru persoane împușcate nu sunt studenți ai universității. Identitatea victimelor nu a fost făcută publică.

Suspectul de 19 ani a fost găsit într-un dulap după peste 14 ore

Poliția l-a identificat pe suspect drept Camron Harris, în vârstă de 19 ani, din Henrico, Virginia. Tânărul, care nu este student la Universitatea de Stat din Virginia, a fost găsit în jurul orei 16.00 în unul dintre căminele din campus, ascuns într-un dulap. Trecuseră peste 14 ore de la momentul în care fuseseră raportate împușcăturile. Tânărul a fost arestat și dus la închisoarea din Chesterfield County, unde este deținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Camron Harris, suspectularestat sâmbătă, 15 august 2026, după atacul armat la Universitatea de Stat din Virginia, fotografie furnizată de Poliția din comitatul Chesterfield. Sursă foto: Profimedia Images

Poliția a obținut opt mandate în acest dosar. Patru vizează rănirea intenționată a unei persoane, iar celelalte patru folosirea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni grave. Autoritățile au precizat că ar putea apărea și alte acuzații.

Universitatea anunțase inițial că ar fi fost implicați mai mulți suspecți

În primele ore după atac, universitatea a anunțat că împușcăturile ar fi implicat mai mulți suspecți. După arestarea lui Camron Harris, autoritățile au precizat că ancheta continuă. Până în prezent, nu a fost făcut public un posibil motiv al atacului.

La investigație participă poliția din Chesterfield County și poliția universității, cu sprijinul Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili și al altor structuri locale, statale și federale.

Campusul a fost închis temporar după atac

Imediat după împușcături, campusul a fost închis temporar, iar studenților li s-a cerut să evite zona. Restricțiile au fost ridicate ulterior, după ce autoritățile au stabilit că nu exista o amenințare imediată pentru comunitatea universitară. Poliția a anunțat însă că patrula în continuare în campus cât timp ancheta continuă.

Multiple people shot near the Quad Annexes at Virginia State University this morning. Victims treated, none life-threatening so far. Campus lockdown in effect. Pray hard for the victims. pic.twitter.com/YxEsfqIxL7 — Roberto Gil (@RbtGil) August 15, 2026

Atacul a avut loc chiar în perioada în care studenții se întorceau în cămine înainte de începerea noului semestru. Potrivit calendarului oficial al Virginia State University, căminele s-au deschis pe 14 august pentru studenții din anii mai mari, iar cursurile încep luni, 17 august.

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