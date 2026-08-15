Rareș Cojoc și Andreea Matei câștigă pentru a doua oară consecutiv cel mai mare și mai prestigios concurs de dans din lume, German Open Championship. Înaintea intonării imnului național al României, Ioachim, fiul cel mare al campionului, a alergat direct spre treapta cea mai înaltă a podiumului. Micuțul a plecat spre tatăl său chiar din brațele celor doi antrenori italieni ai lui Rareș Cojoc, Katia și Giordano Vanone, oameni în casa cărora campionul român a crescut încă de la o vârstă fragedă, la Udine.

Fiul campionului, alături de tatăl său pe podium

Gesticulând și încurajându-și tatăl cu entuziasm din tribune în timpul competiției, Ioachim a urcat rapid treptele podiumului de premiere în aplauzele întregii săli, fiind îmbrățișat de Rareș Cojoc.

Ipostaza i-a adus o bucurie de nedescris campionului român, care a împărtășit ulterior un mesaj plin de recunoștință pentru momentul unic trăit alături de băiatul său în Germania.

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„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să trăiesc asemenea clipe alături de Ioachim. Aseară, la German Open Championships, am câștigat cel de-al 7-lea titlu de Grand Slam al carierei, iar bucuria de a-l avea alături de mine pe podium este greu de descris în cuvinte”, a mărturisit Rareș Cojoc.

An competițional perfect pentru perechea Rareș Cojoc – Andreea Matei

Performanța de la Stuttgart vine să confirme forma excepțională în care se află perechea Rareș Cojoc și Andreea Matei.

În acest an, cei doi dansatori au reușit deja să câștige trei dintre cele patru Grand Prix-uri ale sezonului – la Blackpool, Nanjing și Stuttgart –, adjudecându-și totodată victoria la un Open major, desfășurat la Tokyo.

Bilanțul românilor este completat de titlul de Campioni Europeni obținut la Palma de Mallorca și de cel de Campioni Mondiali cucerit la Nanjing.

Pentru a semna un an competițional istoric, fără precedent în dansul sportiv mondial, cei doi mai au de disputat ultimul Grand Prix al anului, programat la Roma, și Mastersul de la Shanghai, o competiție de elită unde sunt invitate doar primele 12 perechi din lume.

Sezonul precedent a fost de asemenea unul de excepție pentru perechea română, reușind să obțină aceleași titluri importante, cu excepția Campionatelor Europene și a turneului de la Blackpool, unde s-au clasat pe locul secund.

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