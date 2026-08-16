Scenariul nu este nou. În 2018, un caz similar a avut loc în București, unde o scriitoare cunoscută pentru proiectul „Ambulanța pentru Literatură” a fost atacată în timp ce dormea într-o dubița pe care o cumpărase recent, pentru că „fură copii”.

Cazul a fost soluționat definitiv, de Curtea de Apel București, la cinci ani de la incident. Atacatori în cazul scriitoarei au fost un bărbat și o femeie. Ea a primit o amendă penală de 4.000 de lei, iar el, recidivist condamnat și în alte dosare, a primit nouă luni de închisoare. Libertatea a studiat parcursul dosarului și cum a fost finalizat cazul.

O legendă care refuză să moară

Înainte de cazul „ambulanței negre” din județul Cluj, legenda salvării care „răpește copii pentru a le preleva organele” a provocat un atac chiar în București, asupra scriitoarei Doina Popescu, originară din Brăila. S-a întâmplat în 2018, iar cazul a fost soluționat definitiv în 2023.

Totul a început în 2016, când scriitoarea a lansat un proiect cultural prin care a transformat o mașină de salvare veche în „Ambulanța pentru Literatură”. Practic, într-o strategie de marketing, scriitoarea a folosit duba pe post de autorulotă și magazin mobil pentru a-și promova și vinde cărțile în întreaga țară.

Scriitoarea Doina Popescu a înlocuit duba din imagine cu una noua de culoarea unei salvări clasice, alb cu portocaliu. Sursa foto: Ziarul Unirea

În iulie 2018, împreună cu fiica sa mai mică, Doina Popescu Brăila a ajuns în București la volanul mașinii cumpărate cu puțin timp înainte, pe care voia să o transforme în autorulotă, pentru înlocuirea vechii „Ambulanțe pentru Literatură”.

A parcat în zona Gării de Nord, unde fiica sa mai mare locuia într-o garsonieră. Din cauza spațiului limitat din apartament, scriitoarea a rămas să doarmă în mașină. Duba nu purta încă inscripția „Ambulanța pentru Literatură” și avea culoarea unei salvări clasice, alb cu portocaliu, detaliu care avea să alimenteze suspiciunile localnicilor.

„Dacă furi copii, fură-i pe ai mei”

Duba scriitoarei a fost văzută inițial în zona unei shaormerii în seara zilei de 3 iulie 2018. E „ambulanța neagră”, a glumit un trecător. „E albă, nu neagră”, i-a răspuns șoferul amuzat. La un moment dat, în timp ce era la semafor, o femeie ai cărei copii erau neastâmpărați, ca să îi sperie, a glumit cu scriitoarea, spunându-i: „Dacă furi copii, fură-i pe ai mei”. Femeia a răspuns că nu fură copii, că are 62 de ani și 2 copii, și a îndemnat-o să își iubească copiii.

A doua zi, în 4 iulie, scriitoarea a mers la RAR să întrebe dacă poate înregistra autospeciala ca rulotă. În jurul orei 15:00, un copil a văzut mașina în trafic și s-a speriat, recunoscând „ambulanța care fură copii”. Seara, femeia a parcat aproape de garsoniera fiicei sale, hotărâtă să doarmă în mașină.

De la glumă, la acuzații că „fură copii și îi tranșează”

În jurul orei 21.30, doi copii de 9-10 ani au alertat un grup de femei, spunând că persoana din ambulanță le-ar fi făcut semn să se apropie. Femeile i-au trimis înapoi la joacă, dar după circa 10 minute, copiii au revenit plângând.

Femeile au mers la mașină, iar scriitoarea, care tocmai se schimbase de haine și deschisese geamul din cauza căldurii, le-a explicat prin geam că e scriitoare și le-a arătat o carte. În acest timp, un bărbat cu tricou negru a filmat-o cu telefonul și a întrebat-o dacă ea este cea care „fură copii și îi tranșează”. La un moment dat, femeile i-au spus bărbatului să plece „că poate îl omoară”.

Bărbatul a plecat, dar s-a întors la „ambulanță” cu mai multe persoane. Între timp, o femeie ieșită la poartă din cauza țipetelor a aflat de la prietenele ei că „cei din salvare fură copii”. În tot acest timp, un bărbat din zonă a văzut pe Facebook transmisiuni live despre „salvarea neagră care răpește copii pentru prelevarea de organe” și a plecat la fața locului.

Scriitoarea, arsă cu țigara pe față, în prezența Poliției

În câteva minute, în jurul dubei scriitoarei s-au strâns aproximativ 50 de persoane. Mulțimea a zgâlțâit mașina, a bătut cu palmele în caroserie și unii chiar au încercat să o lovească pe femeie prin geamul deschis. A fost momentul în care scriitoarea a sunat la 112. Alertată de mama sa, la fața locului a ajuns și fiica cea mare a scriitoarei. La solicitarea unui agent, fata a urcat în mașină.

La un moment dat, un bărbat cu tricou negru a lovit-o pe tânără cu palma peste față. La cererea unei polițiste, scriitoarea s-a mutat din partea din spate la volan pentru a merge la secția de Poliție. Acesta a fost momentul în care autoarea a fost lovită cu piciorul în gambă, iar o femeie a ars-o cu țigara pe față.

Escortată de poliție, femeia a ajuns la secție, unde s-au adunat aproximativ 100 de persoane. A doua zi, scriitoarea și fiica sa au depus plângere, cei doi agresori fiind reținuți pentru 24 de ore și cercetați ulterior în libertate.

Mulțimea care a înconjurat duba scriitoarei în iulie 2018. Sursa foto: Facebook / Scena 9

Agresoarea a regretat că „s-a speriat din cauza zvonurilor”

În octombrie 2021, la mai mult de trei ani de la incident, bărbatul (ajuns între timp la închisoare pentru alte fapte) și femeia care au agresat-o pe scriitoare și fiica ei au fost trimiși în judecată pentru loviri sau alte violențe. Cei doi au recunoscut faptele, cerând să fie judecați în procedură simplificată.

La proces, femeia trimisă în judecată a declarat că „regretă cele întâmplate și că persoana vătămată nu este vinovată, însă s-a speriat din cauza zvonurilor”.

La rândul lui, bărbatul judecat pentru loviri și alte violențe a declarat că se uita pe Facebook când a văzut mai multe filmulețe live în care se spunea că a fost găsită presupusa „Salvare neagră care răpește copii pentru prelevarea de organe” și a plecat la fața locului.

Agresorul a declarat că „s-a uitat în interiorul ambulanței și nu a observat nimic suspect”, dar a devenit suspicios când, întrebată de ce tremură, i-a răspuns că este scriitoare, și nu doctor. Acest lucru „i-a trezit suspiciuni întrucât nu o întrebase ce profesie are”. Ulterior „și-a dat seama că greșise, și că respectivul autoturism nu era ambulanța neagră, fapt pentru care regretă cele întâmplate”.

Pedepsele primite de agresori

Ambii agresori erau recidiviști, fiecare cu câte o condamnare anterioară de 3 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Femeia care a stins țigara pe obrazul scriitoarei a scăpat cu o amendă penală de 4.000 de lei. Instanța a ținut cont că are trei copii minori în întreținere, dintre care unul de un an, și că după faptă nu a mai comis infracțiuni.

Bărbatul a primit 9 luni de închisoare pentru palma dată fiicei. Pedeapsa a fost însă contopită cu un întreg șir de condamnări concurente, pentru furturi și operațiuni financiare frauduloase, astfel că, la final, a rămas cu o pedeapsă de executat 4 ani și 6 luni de închisoare. În momentul pronunțării hotărârii finale, bărbatul a și ieșit din închisoare, ispășindu-și pedeapsa.

Agresorii au beneficiat de reduceri ale pedepselor și în baza jurisprudenței CEDO privind durata excesivă a procesului. Faptele au avut loc în iulie 2018, rechizitoriul a fost emis abia în octombrie 2021, iar sentința finală a fost pronunțată în mai 2023.

„La momentul declanșării atacului nu exista niciun indiciu că exista un astfel de pericol”, iar reacția mulțimii „depășește cu mult ceea ce ar fi fost necesar pentru înlăturarea unui potențial astfel de pericol”, și-au motivat judecătorii decizia.

Instanța a mai reținut că agresorii „au acționat violent pe baza unor zvonuri, iar modul agresiv în care s-au manifestat reflectă modul în care aceștia înțeleg să își rezolve problemele”.

„Instanța nu înțelege cum persoanele vătămate, persoane de sex feminin, aflate singure la momentul respectiv, puteau să constituie un pericol la adresa unui grup de cel puțin 20 de persoane recalcitrante”, se mai arată în motivarea studiată de Libertatea.

„Peste 4 ani și 7 luni într-o stare de pericol permanent”

În procesul de loviri și alte violențe, scriitoarea a cerut 200.000 de euro daune morale, susținând că „acțiunile inculpaților au privat-o pe ea și pe fiica sa de dreptul la folosință pașnică a unei proprietăți, i-au afectat dreptul la muncă, i-au distrus brandul Ambulanță pentru Literatură, au transformat-o într-o țintă, trăind peste 4 ani și 7 luni într-o stare de pericol permanent, fiind supusă amenințărilor, hărțuielilor și defăimării”.

Scriitoarea a mai spus în proces că reputația și demnitatea sa au fost grav afectate, fiind nevoită pe plan profesional să renunțe la majoritatea evenimentelor publice din București sau să se prezinte la târguri de carte și lansări.

La rândul său, fiica scriitoarei a susținut în dosar că, de teama „hoardei dezlănțuite”, a stat pe la colegi și prieteni, iar în cele din urmă și-a închiriat un apartament, plecând din zona în care locuia. Instanța a admis în parte cererea scriitoarei și a fiicei sale. Judecătorii au acordat 3.000 de euro daune morale pentru mamă și 2.000 de euro pentru fiică. Instanța a apreciat că sumele „reprezintă o despăgubire justă, proporţională cu dauna suferită”.

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