Scăderea de 68 de bani pe litru vine ca efect direct al diminuării accizei la combustibil cu 20%, o măsură aprobată recent de Parlament prin reinstituirea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Cea mai ieftină motorină poate fi achiziționată în prezent în rețeaua Petrom, unde un litru a ajuns la 9,99 lei. La polul opus, stațiile Lukoil înregistrează cel mai ridicat tarif pentru combustibilul diesel, ajungând la 10,20 lei pe litru, după ce vineri compania majorase prețul la 10,88 lei. În cazul stațiilor Rompetrol, un litru de motorină este comercializat la prețul de 10,11 lei, ca urmare a transferării integrale a reducerii fiscale în tarifele de la pompă.

În ciuda acestei ajustări la nivel național, România continuă să se afle în prima jumătate a clasamentului european privind cele mai mari prețuri la motorină, potrivit profit.ro. Cu toate acestea, reducerea fiscală a permis o ușoară coborâre în top, țara noastră trecând de pe poziția a 8-a (unde înregistra un preț mediu de 2,01 euro pe litru) pe locul al 12-lea, cu o nouă medie de 1,92 euro pe litru.

Mecanismul de sprijin aprobat de legislativ va continua și în perioada următoare. Potrivit prevederilor din actul normativ, acciza la motorină va fi ajustată de două ori pe lună în următoarele trei luni, cu procente variabile cuprinse între 5% (reprezentând aproximativ 14 bani pe litru) și 25% (respectiv 70 de bani pe litru). Valoarea exactă a fiecărei diminuări va fi calculată în funcție de cea mai mică creștere procentuală înregistrată între cotațiile internaționale Platts și prețul mediu la pompă.

Procesul de ieftinire a debutat oficial duminică, odată cu intrarea în vigoare a primului segment de aplicare prevăzut de noua lege. Pentru intervalul rămas neacoperit din prima jumătate a lunii, actul normativ a stabilit că reducerea nu se aplică retroactiv, prima scădere efectivă fiind marcată de ajustarea aplicată la începutul acestei săptămâni

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