Mesajul lui Bogdan Ivan pentru Ilie Bolojan

Măsura a fost evidențiată sâmbătă de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care a atribuit scăderea de preț demersurilor politice ale PSD și a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

Fostul oficial a susținut că această ieftinire este un pas necesar pentru protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor, reproșându-i prim-ministrului că le-a cerut în mod repetat românilor să strângă cureaua în fața creșterilor generale de prețuri la energie, gaze și produse de consum.

„Am spus că vom căuta soluții și asta am făcut. Pentru că atunci când oamenilor le este greu, politica trebuie să însemne sprijin concret, nu explicații și statistici. Domnule Ilie Bolojan, dumneavoastră le-ați cerut românilor, lună după lună, să suporte scumpiri, să facă economii și să strângă cureaua. Noi am ales alt drum”, a transmis Bogdan Ivan pe Facebook.

Fostul ministru a adăugat că „Reducerea prețului motorinei este un prim pas” și că „vom continua să luăm măsuri care să protejeze puterea de cumpărare a românilor și să țină sub control scumpirile”.

Cum funcționează reducerea temporară a accizei

Mecanismul tehnic din spatele acestei ieftiniri a fost detaliat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Decizia prevede o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard, valabilă în perioada 16-31 august 2026.

Măsura a fost gândită ca un răspuns direct la volatilitatea pieței internaționale și la creșterile cotațiilor Platts, fiind ajustabilă în funcție de evoluția prețurilor medii la pompă.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că intervenția fiscală este proiectată să se autofinanțeze, fără a genera un impact bugetar negativ.

Veniturile suplimentare colectate din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori din energie acoperă diferența creată de diminuarea taxei.

Concret, acciza scade cu 560,86 lei la 1.000 de litri, ajungând pentru a doua jumătate a lunii august la valoarea de 2.243,43 lei la 1.000 de litri.

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