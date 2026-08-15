„Ce pot aprecia eu? Faptul că această întâlnire nu este una uzuală. Avem în vedere momentul sensibil, cu câteva zile înaintea adoptării unor decizii foarte importante, decizii cu impact juridic de bună seamă, dar și politic în același timp”, a afirmat Tudorel Toader.

Tudorel Toader (66 de ani) a fost judecător CCR în perioada 2006-2016 și ministrul Justiției în perioada 2017-2019. Foto: Profimedia

Și a continuat: „Sigur, legea nu interzice astfel de întâlniri, dar există un principiu al separației. Întâlnirile, în mod normal, trebuie să se desfășoare în forme și limite instituționale. Nu știm ce s-a discutat, putem face multe presupuneri, însă percepția publică nu cred că este favorabilă referitoare la această întâlnire”.

„Mă întrebați unde să aibă loc acest fel de întrevedere… Au fost momente în care primul ministru a venit la sediul Curții Constituzionale, au fost momente în care Curtea Constituțională s-a întâlnit cu reprezentanții Executivului după o agendă prestabilită și cu un program făcut public”, a precizat fostul ministru al Justiției.

„Toată țara este interesată de deciziile Curții Constituționale, mai ales cele care urmează, repet, de mare impact juridic, dar și de mare impact politic. Vom vedea raportul judecătorului raportor, vom vedea decizia adoptată, eventual, cum au votat judecătorii. Să nu vă gândiți la consecințe juridice, pentru că acelea nu există și nu pot exista”, a conchis Tudorel Toader.

Reamintim că ieri, 14 august, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Astăzi, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut astăzi, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un comunicat în care nu neagă întrevederea dintre cei doi.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, va da luni, 17 august, decizia privind noua Lege a integrităţii. Cea mai controversată prevedere este aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este președintele USR, Dominic Fritz, care este și primar de Timișoara.

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