Măsurile au fost introduse printr-o ordonanță semnată de primarul Gianluca Lorenzi și sunt valabile până la 15 octombrie.

Picnicurile și mâncatul pe stradă, printre comportamentele sancționate

Turiștii care merg în Dolomiți și aleg să mănânce pe treptele monumentelor sau în alte spații publice riscă sancțiuni.

Regulile vizează, de asemenea, persoanele care stau jos sau întinse pe treptele monumentelor, în parcări, pe stradă ori pe pragurile clădirilor.

Alte interdicții vizează sacii de dormit pe bănci, consumul de alimente și băuturi în anumite spații publice, precum și dușurile improvizate pe stradă.

În centrul noilor reguli se află încercarea autorităților de a păstra imaginea orașului și de a limita ceea ce administrația locală consideră a fi forme de „turism nesăbuit”.

Turiștii, avertizați și în privința ținutei

Ordonanța introduce reguli și în privința vestimentației. Autoritățile vor să descurajeze apariția turiștilor în ținute considerate prea sumare atunci când aceștia vizitează monumentele și străzile din Cortina dAmpezzo.

Măsurile au fost luate pe fondul numărului foarte mare de turiști care ajung în stațiunea din Dolomiți în perioada sezonului estival.

Amenzile sunt cuprinse între 25 și 500 de euro.

Primarul Cortina dAmpezzo, Gianluca Lorenzi, a explicat, într-un interviu acordat publicației Gazzettino, că locuitorii orașului sunt  „adesea jenați” de anumite comportamente ale vizitatorilor.

Edilul susține că afluxul de turiști este foarte mare și le cere celor care vizitează orașul „să respecte cel puțin regulile”.

Mai nou, turiștii sunt atrași în Dolomiți de un desert viral care costă 3 euro.

Amenzi de până la 500 de euro

Cei care nu respectă noile prevederi pot primi amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro, în funcție de abatere.

Primarul spune că adoptarea unei ordonanțe speciale nu ar fi fost prima opțiune a administrației, însă autoritățile au considerat necesară intervenția pentru ca poliția locală să poată acționa.

„Consiliul orașului a fost obligat să facă acest lucru pentru a permite poliției locale și altor agenții de siguranță publică să intervină”.

Măsurile sunt, astfel, menite nu doar să transmită un mesaj turiștilor, ci și să ofere autorităților instrumentele necesare pentru a sancționa comportamentele considerate nepotrivite.

Cortina dAmpezzo nu este singura destinație turistică italiană care încearcă să limiteze comportamentele considerate deranjante.

Și Veneția înăsprește regulile pentru turiști

La Veneția, autoritățile au anunțat măsuri împotriva picnicurilor, scăldatului și dormitului pe prosoape sau saltele în Piața San Marco.

Primarul Simone Venturini a criticat turiștii care folosesc orașul drept decor pentru comportamente menite să atragă atenția.

Veneția a fost, potrivit edilului, folosită uneori drept „scenă” de persoane care urmăresc câteva minute de vizibilitate prin comportamente nepotrivite.

„Administrația și poliția locală sunt pe deplin angajate, iar sancțiunile prevăzute sunt aplicate”, a spus primarul Veneției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari! A făcut show în sala de judecată
GSP.RO
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari! A făcut show în sala de judecată
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Adevarul.ro
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League
Fanatik.ro
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League
Camron Harris (19 ani) a împușcat cinci persoane în campusul Virginia State University
Financiarul.ro
Camron Harris (19 ani) a împușcat cinci persoane în campusul Virginia State University
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
"Hawaii-ul Europei": Locul spectaculos unde vacanţele sunt ieftine, iar berea costă doar 8 lei
ObservatorNews.ro
"Hawaii-ul Europei": Locul spectaculos unde vacanţele sunt ieftine, iar berea costă doar 8 lei
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Un umil Balon de Aur » S-a întors la club, după un Mondial de excepție, cu un zbor low cost!
GSP.ro
Un umil Balon de Aur » S-a întors la club, după un Mondial de excepție, cu un zbor low cost!
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Mediafax.ro
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online