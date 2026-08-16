Măsurile au fost introduse printr-o ordonanță semnată de primarul Gianluca Lorenzi și sunt valabile până la 15 octombrie.

Picnicurile și mâncatul pe stradă, printre comportamentele sancționate

Turiștii care merg în Dolomiți și aleg să mănânce pe treptele monumentelor sau în alte spații publice riscă sancțiuni.

Regulile vizează, de asemenea, persoanele care stau jos sau întinse pe treptele monumentelor, în parcări, pe stradă ori pe pragurile clădirilor.

Alte interdicții vizează sacii de dormit pe bănci, consumul de alimente și băuturi în anumite spații publice, precum și dușurile improvizate pe stradă.

În centrul noilor reguli se află încercarea autorităților de a păstra imaginea orașului și de a limita ceea ce administrația locală consideră a fi forme de „turism nesăbuit”.

Turiștii, avertizați și în privința ținutei

Ordonanța introduce reguli și în privința vestimentației. Autoritățile vor să descurajeze apariția turiștilor în ținute considerate prea sumare atunci când aceștia vizitează monumentele și străzile din Cortina dAmpezzo.

Măsurile au fost luate pe fondul numărului foarte mare de turiști care ajung în stațiunea din Dolomiți în perioada sezonului estival.

Amenzile sunt cuprinse între 25 și 500 de euro.

Primarul Cortina dAmpezzo, Gianluca Lorenzi, a explicat, într-un interviu acordat publicației Gazzettino, că locuitorii orașului sunt „adesea jenați” de anumite comportamente ale vizitatorilor.

Edilul susține că afluxul de turiști este foarte mare și le cere celor care vizitează orașul „să respecte cel puțin regulile”.

Mai nou, turiștii sunt atrași în Dolomiți de un desert viral care costă 3 euro.

Amenzi de până la 500 de euro

Cei care nu respectă noile prevederi pot primi amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro, în funcție de abatere.

Primarul spune că adoptarea unei ordonanțe speciale nu ar fi fost prima opțiune a administrației, însă autoritățile au considerat necesară intervenția pentru ca poliția locală să poată acționa.

„Consiliul orașului a fost obligat să facă acest lucru pentru a permite poliției locale și altor agenții de siguranță publică să intervină”.

Măsurile sunt, astfel, menite nu doar să transmită un mesaj turiștilor, ci și să ofere autorităților instrumentele necesare pentru a sancționa comportamentele considerate nepotrivite.

Cortina dAmpezzo nu este singura destinație turistică italiană care încearcă să limiteze comportamentele considerate deranjante.

Și Veneția înăsprește regulile pentru turiști

La Veneția, autoritățile au anunțat măsuri împotriva picnicurilor, scăldatului și dormitului pe prosoape sau saltele în Piața San Marco.

Primarul Simone Venturini a criticat turiștii care folosesc orașul drept decor pentru comportamente menite să atragă atenția.

Veneția a fost, potrivit edilului, folosită uneori drept „scenă” de persoane care urmăresc câteva minute de vizibilitate prin comportamente nepotrivite.

„Administrația și poliția locală sunt pe deplin angajate, iar sancțiunile prevăzute sunt aplicate”, a spus primarul Veneției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE