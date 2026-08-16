Escrocii au folosit numele unui fost angajator

Kathryn Detweiler, care locuiește în Upper West Side, în New York, a povestit că totul a început cu un mesaj primit de la o persoană care pretindea că recrutează angajați. Pentru a face oferta mai credibilă, persoana respectivă a folosit numele uneia dintre companiile la care femeia lucrase în trecut. Femeia a ajuns apoi pe un site despre care credea că aparține unei companii de marketing din New York, numită Mediareach.

Așa-zisa slujbă părea simplă, nu trebuia decât să aprobe reclame online pentru branduri cunoscute, printre care Strava, AXS Tickets și Monopoly. Exista însă o condiție neobișnuită. Femeia trebuia să plătească reclamele din propriii bani, urmând, potrivit promisiunii, să-și primească banii înapoi și să obțină și un profit.

A pus aproximativ 18 dolari și a primit 120

Prima operațiune a funcționat exact așa cum îi fusese promis. Kathryn Detweiler a finanțat trei reclame și spune că investiția sa inițială a fost de aproximativ 18 dolari. Ulterior, a primit în jur de 120 de dolari, lucru care i-a dat impresia că oferta este reală și i-a câștigat încrederea.

În lunile următoare, femeia a continuat să finanțeze reclame cu sume din ce în ce mai mari. În același timp, contul de pe site îi arăta că soldul său crește. Abia mai târziu avea să afle că acei bani afișați în cont nu existau în realitate.

I se cereau mereu alți bani pentru a-i putea retrage pe cei deja „câștigați”

De fiecare dată când încerca să își retragă banii, presupusa companie îi spunea că trebuie să depună mai întâi o sumă suplimentară. Femeia a continuat astfel să plătească, sperând că va reuși în cele din urmă să recupereze suma care apărea în cont. Schema s-a oprit după ce familia ei a aflat ce se întâmplă.

„Este o escrocherie, trebuie să ieși din asta”, i-au spus rudele, potrivit relatării sale pentru CBS News, dar femeia pierduse deja aproximativ 20.000 de dolari.

Compania adevărată Mediareach spune că site-ul său a fost clonat

CBS News New York a încercat să contacteze persoanele despre care Kathryn Detweiler credea că sunt angajatorii săi, însă acestea nu au răspuns. Există însă o companie reală numită Mediareach, cu sediul în Marea Britanie, iar reprezentanții firmei au declarat pentru CBS că escrocii au copiat părți din site-ul oficial pentru a construi pagina falsă. Mediareach a precizat că firma reală nu desfășoară activități în Statele Unite.

La momentul publicării investigației CBS, pagina falsă era încă accesibilă și le permitea vizitatorilor să se autentifice sau să își creeze un cont.

Femeia spune că acum nu are bani nici pentru cumpărături în unele săptămâni

Kathryn Detweiler speră ca poliția să poată afla cine a primit cei aproximativ 20.000 de dolari pe care spune că i-a pierdut. În urma înșelăciunii, femeia a rămas fără bani și abia se mai poate întreține. Iar cazul nu este unul izolat.

Datele Federal Trade Commission citate de CBS arată că americanii au raportat în 2025 pierderi de aproximativ 630 de milioane de dolari provocate de escrocherii legate de locuri de muncă. Suma este cu 385% mai mare decât în 2021, ceea ce înseamnă că acest tip de înșelăciune a crescut de peste patru ori în numai câțiva ani.

Autoritățile avertizează oamenii să nu răspundă ofertelor nesolicitate de angajare primite prin telefon, SMS sau e-mail și, mai ales, să nu plătească bani pentru a obține un loc de muncă.

„Dacă trebuie să plătești ca să fii plătit, este o escrocherie”, au avertizat oficialii.

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