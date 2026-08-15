Florin Șerban a mai câștigat Marele Premiu la Berlinale, în 2010

Juriul, condus de cineastul belgian Fabrice Du Welz, a acordat premiul principal, dar și o mențiune specială tânărului actor Teodor Butănescu, care joacă un rol principal în film.

Pentru Șerban, acest succes marchează o revenire pe scena festivalurilor internaționale, după ce debutul său regizoral din 2010, „Eu când vreau să fluier, fluier”, a câștigat Marele Premiu la Berlinale.

„Nu e locul tău aici” spune povestea unui doctor respectat care descoperă că fiul său a comis o crimă cu motivație rasială. Filmul a fost apreciat și de publicul tânăr, primind premiul Junior Jury, precum și recunoașterea Europa Cinemas Label.

Totuși, criticul Jay Weissberg de la Variety a fost mai puțin impresionat, afirmând într-o recenzie negativă că „filmul începe promițător, dar se termină cu un epilog uluitor de neinspirat”.

Kim Minhee și Monica Bellucci, premii de interpretare

Veteranul regizor sud-coreean Hong Sangsoo, o prezență constantă la festivaluri, a câștigat premiul pentru Cel mai bun regizor cu cel de-al 35-lea lungmetraj al său, „Nowhere to Lay My Eyes”.

Filmul, o poveste emoționantă despre o reuniune de familie, a fost descris de Variety drept „clasic și reconfortant de tipic pentru Hong”.

Kim Minhee, partenera și muza regizorului, a fost onorată cu premiul pentru Cea mai bună interpretare pentru rolul său din acest film, în care joacă o cineastă amatoare care își petrece un weekend incomod cu mama sa înstrăinată. Este a doua oară când Kim primește acest premiu la Locarno, după distincția din 2024 pentru „By the Stream”.

Kim a împărțit premiul cu Monica Bellucci, apreciată pentru rolul său secundar din „Ketticè”, regizat de Giovanni Tortorici.

Premiul special al juriului a fost acordat regizorilor brazilieni Matheus Farias și Enock Carvalho pentru thrillerul lor erotic queer „The Riverbank”, o poveste despre legătura dintre un pescar și un îngrijitor pe malul unui râu din Recife. Actorul canadian Xavier Bergeron a primit o mențiune specială pentru prestația sa din „Nobody’s Violence”, regizat de Denis Côté.

Surprinzător, „I Rarely Wake Up Dreaming”, un film foarte apreciat despre o căsătorie transgender în contextul războiului din Ucraina, a fost trecut cu vederea de juriu. Regizat de Isabelle Stever, filmul va avea premiera nord-americană în cadrul New York Film Festival, în selecția principală din septembrie 2026.

În competiția Filmmakers of the Present, fotografa argentino-americană Alessandra Sanguinetti a câștigat marele premiu și premiul pentru Cel mai bun debut cu documentarul „The Illusion of an Everlasting Summer”.

Filmul, realizat pe parcursul a 25 de ani, urmărește viața a două verișoare din Pampas, Argentina, și va fi distribuit de Mubi în America de Nord și Marea Britanie. Artistul britanic Beatrice Gibson a fost desemnat Cel mai bun regizor debutant pentru documentarul său hibrid „At Night”, produs de BBC.

Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno se va încheia în această seară cu proiecția de gală a comediei „All About Corinne”, regizată de francezul Marc Fitoussi, avându-le în rolurile principale pe Isabelle Huppert și Sandrine Kiberlain.

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