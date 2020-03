De Livia Lixandru,

Vedeta a povestit într-un interviu online, realizat de Simona Gherghe, cum s-a pregătit pentru această perioadă și ce se întâmplă pe străzile din Nisa.

„Anca Lungu locuiește în Franța, la Nisa. De marți, toată țară e în izolare la domiciliu. Asta înseamnă că oamenii pot ieși la supermarket sau la farmacie doar pe baza unui permis special. Dacă poliția te prinde că ești în altă parte, te amendează. Anca mi-a povestit despre cum e viață în Franța, zilele astea, dar și cum s-a pregătit de carantină”, a scris Simona Gherghe pe contul de socializare, alături de care aatașat un video.

„Această izolare este valabilă pentru toată lumea. Au început de marți la prânz. Președintele Macron a ținut un discurs și a anunțat că aceasta este măsura la care s-a gândit pentru a limita răspândirea virusului. Mă bucur că s-a luat această măsură.

Din fericire, în Franța sunt acum 8000 de cazuri, însă văd că ele cresc constant, dar nu se depășesc 900- 1000 de cazuri pe zi. La cumpărături am ieșit ieri dimineață, când încă era voie. Este pustiu. Mă uit pe geam și rar trece o persoană pe stradă. De ce? Pentru că regulile sunt foarte stricte.

Dacă vrei să ieși la cumpărături, să alergi sau să îți plimbi câinele, trebuie să te înregistrezi online și trebuie să faci o declarație pe propria răspundere, în care îți treci datele de identificare și în care spui motivul pentru care ai ieșit afară. Dacă nu respecți ceea ce precizezi, iei amendă”, a povestit Anca Lungu.

„Nu am fost panicată”

„Am mâncare în casă, orez, legume uscate. Știam că se apropie această perioadă, mai ales că suntem foarte aproape de granița cu Italia. Am făcut provizii, în fiecare zi, încet, încet.

Nu am fost foarte panicată. În momentul în care președintele a anunțat că urmează perioada de 15 zile, eu aveam mâncare în casă. Însă când am intrat în magazin, pentru a mai lua niște legume, totul era gol, și m-a apucat un sentiment de tristețe. Mi-au dat lacrimile când am văzut oameni panicați.

