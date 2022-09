După 10 ani de căsnicie, Anca Neacșu, fostă membră a trupei A.S.I.A, a divorțat de soțul ei. Despărțirea lor a luat pe toată lumea prin surprindere. Miercuri, 21 septembrie, Anca s-a întâlnit cu fostul partener în fața judecătorilor pentru a divorța. După ce a ieșit din sala de judecată, cântăreața a izbucnit în lacrimi, deși susține că și-a revenit în urma separării. Ei nu au putut divorța la notar, pentru că s-au căsătorit în Turcia.

„E o decizie luată de comun acord. (…) Îmi pare rău că ne întâlnim și în situații ca astea. Nu e o zi frumoasă pentru niciun om, e un capitol care se încheie după 10-11 ani. Asta e situația, asta e procedura. De comun acord, dar asta e procedura. M-am măritat în Turcia, mă separ în România. (…) El e cetățean străin, sunt mai multe lucruri la mijloc și până la urmă a trebuit să facem aici”, a declarat Anca Neacșu.

„Îmi tremură picioarele”

„Am încercat amândoi în ultimul timp și până la urmă s-a ajuns aici. (…) Avem ceva (n.r. de împărțit), dar ne-am înțeles. Suntem în regulă. Nu cred (n.r. că ne vom împăca). Chiar am vorbit și ieri, sperăm să se închidă din prima. Sunt un pic stresată, că nu am avut de-a face cu asemenea situații, nu am intrat niciodată într-o sală de judecată. Pot să spun că-mi tremură picioarele”, a mai dezvăluit artista înainte de a intra în sala de judecată.

Recomandări MApN s-a înțeles cu Lidl să mute un radar NATO, în favoarea unui depozit al lanțului de magazine. Dar un judecător n-a fost de acord

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cântăreața susține că și-a revenit după despărțire, însă părinții suferă cel mai mult. Anca le-a spus jurnaliștilor că a început să plângă din cauza emoțiilor.

„Părinții sunt cei care suferă. Eu sunt ok. Chiar mi-am revenit. După două-trei luni, după ce mi-a părut rău… și lui. Ne-am revenit.

Acum nu știu de ce plâng. Și în sală începusem un pic, dar nu știu de ce… De emoții, că n-am mai trecut niciodată prin așa”, a declarat Anca Neacșu pentru Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Uluitor ce a făcut echipa Rusiei în ziua în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea a 300.000 de oameni

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Dana Budeanu: „Bă, Bianca. Tu ai mai fost și cu cocalari. Nu e vreo rușine” Detaliul uluitor pe care blondina l-a făcut public despre Dana: „Dacă m-ai pune să...”

Observatornews.ro Noi detalii despre propunerile obscene făcute de Visarion Alexa în biserică: ''Mă scana din priviri, a făcut apropouri legate de viaţa mea sexuală''

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO La 7 ani de la moartea lui Vadim Tudor, fiica sa a făcut anunţul: “Suntem într-un stadiu avansat”

Orangesport.ro ALERTĂ! Ruşii ar urma să scape de mai multe sancţiuni până la finalul anului: ”Se naşte ideea de a deschide uşile pentru Rusia şi Belarus”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi