Membrii familiei sale au urcat la bordul unei curse aeriene cu destinația Italia, însă fosta prezentatoare TV a fost nevoită să aleagă o rută terestră. Soția artistului a renunțat la zboruri de zece ani din cauza anxietății severe, astfel că preferă să parcurgă mii de kilometri pe șine sau la volanul mașinii.

Anca Serea, traseu de 40 de ore până la Milano

Distanța dintre București și Milano este parcursă în mod obișnuit în două ore cu avionul. Pentru Anca Serea, călătoria a însemnat însă un adevărat maraton de 40 de ore prin Europa, la vagonul de dormit, cu mai multe conexiuni între trenuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Vedeta le-a povestit fanilor că drumul a purtat-o prin Budapesta, Viena, Innsbruck și Veneția înainte de a ajunge la destinația finală. Deși o astfel de decizie presupune un efort considerabil, anxietatea legată de zbor a transformat trenul în opțiunea cea mai sigură pentru starea ei de bine.

Anca Serea: „Nu am mai urcat într-un avion de zece ani”

„Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București–Budapesta–Viena–Innsbruck–Veneția–Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului. Nu am mai urcat într-un avion de zece ani. Așa că, pentru mine, fiecare vacanță începe într-un vagon de dormit sau cu mașina. Unii ajung la Milano în două ore, eu în 40, dar sunt împăcată cu deciziile mele”, le-a mărturisit Anca Serea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Pregătirile pentru o vacanță într-o familie atât de numeroasă aduc întotdeauna o doză mare de agitație.

Emoția despărțirii temporare a fost amplificată de teama de a nu pierde vreuna dintre legăturile feroviare dintre marile orașe europene. Totuși, vedeta a recunoscut că bucuria revederii cu întreaga familie la Milano face ca fiecare kilometru parcurs pe cale ferată să merite efortul.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE