Membrii familiei sale au urcat la bordul unei curse aeriene cu destinația Italia, însă fosta prezentatoare TV a fost nevoită să aleagă o rută terestră. Soția artistului a renunțat la zboruri de zece ani din cauza anxietății severe, astfel că preferă să parcurgă mii de kilometri pe șine sau la volanul mașinii.

Anca Serea, traseu de 40 de ore până la Milano

Distanța dintre București și Milano este parcursă în mod obișnuit în două ore cu avionul. Pentru Anca Serea, călătoria a însemnat însă un adevărat maraton de 40 de ore prin Europa, la vagonul de dormit, cu mai multe conexiuni între trenuri.

Anca Serea în casa cu șapte dormitoareIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Vedeta le-a povestit fanilor că drumul a purtat-o prin Budapesta, Viena, Innsbruck și Veneția înainte de a ajunge la destinația finală. Deși o astfel de decizie presupune un efort considerabil, anxietatea legată de zbor a transformat trenul în opțiunea cea mai sigură pentru starea ei de bine.

Anca Serea: „Nu am mai urcat într-un avion de zece ani”

„Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București–Budapesta–Viena–Innsbruck–Veneția–Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului. Nu am mai urcat într-un avion de zece ani. Așa că, pentru mine, fiecare vacanță începe într-un vagon de dormit sau cu mașina. Unii ajung la Milano în două ore, eu în 40, dar sunt împăcată cu deciziile mele”, le-a mărturisit Anca Serea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Pregătirile pentru o vacanță într-o familie atât de numeroasă aduc întotdeauna o doză mare de agitație.
Emoția despărțirii temporare a fost amplificată de teama de a nu pierde vreuna dintre legăturile feroviare dintre marile orașe europene. Totuși, vedeta a recunoscut că bucuria revederii cu întreaga familie la Milano face ca fiecare kilometru parcurs pe cale ferată să merite efortul.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
GSP.RO
„La 7, am simțit o prezență lângă pat ...” » Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu în vacanță
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul.ro
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Craiova, decimată! Ce fotbaliști au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia
Fanatik.ro
Craiova, decimată! Ce fotbaliști au lipsit de la antrenamentul oficial pentru decisivul cu Levski Sofia
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Financiarul.ro
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
"Chiar și ursul e confuz". Cu ochii în telefon, un turist a fost la un pas să fie mușcat pe Transfăgărășan
ObservatorNews.ro
"Chiar și ursul e confuz". Cu ochii în telefon, un turist a fost la un pas să fie mușcat pe Transfăgărășan
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax.ro
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Redactia.ro
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani
KanalD.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani

Politic

Parteneri
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
ZiaruldeIasi.ro
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem