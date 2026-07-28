Potrivit prognozei prezentate de meteorologul ANM, luna august va fi mai caldă decât media perioadei, cu cele mai mari abateri înregistrate în vestul și nord-vestul României. „În ansamblu, prognoza meteo pentru luna august indică temperaturi peste mediile multianuale, mai ales în partea de vest și nord-vest, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania”, a declarat Mihai Huștiu pentru Libertatea.

Val de căldură în România la început de august. Temperaturile ajung la 40 de grade Celsius

Meteorologul ANM spune că primele zile ale lunii august vor aduce o încălzire accentuată, iar România va fi afectată de un val de căldură. „În orizontul apropiat, până pe 10 august, ne așteptăm la o încălzire, un val de căldură se va instala în România”, a precizat Mihai Huștiu.

Primele zile ale lunii vor aduce temperaturi ridicate, în special în regiunile din vestul țării. „În prima zi a lunii august, așteptăm temperaturi de 38 de grade Celsius în Banat și Crișana”, a spus meteorologul ANM.

În intervalul 2-5 august, temperaturile vor continua să crească în aceste zone. „Tot în Banat și Crișana, valorile vor urca spre 40 de grade Celsius. În aceste regiuni va fi cel mai cald: caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale”, a explicat Mihai Huștiu.

Valori de peste 30 de grade în toată țara

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi călduroasă la nivel național în prima parte a lunii august, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

„Cald va fi în toată țara, cu temperaturi ce vor depăși 30 de grade Celsius”, a precizat meteorologul.

Și în Capitală sunt așteptate temperaturi ridicate încă din prima zi a lunii. „Și în București, începând de sâmbătă, 1 august, așteptăm valori în jurul valorii de 35 de grade Celsius”, a declarat Mihai Huștiu.

August 2026, o lună cu ploi puține

Meteorologul ANM a precizat că valul de căldură va persista până în jurul datei de 6-7 august, iar ultima lună de vară ar putea fi una cu precipitații reduse. „Astfel, ultima lună de vară începe cu un val de căldură intens și persistent până pe 6-7 august. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vest, cu valori ce vor urca spre 40 de grade Celsius”, a explicat Mihai Huștiu.

Acesta a atras atenția că luna august ar putea fi deficitară din punct de vedere al precipitațiilor.

„De menționat că luna august pare a fi o lună deficitară la capitolul precipitații. Va ploua destul de puțin. Va fi o lună cu deficit de precipitații în mare parte din țară”, a mai spus meteorologul ANM Mihai Huștiu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 28 iulie-23 august 2026. Potrivit specialiștilor, vremea se va încălzi treptat în următoarele zile, pe fondul unui transport de aer tropical dinspre vestul și sud-vestul Europei.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 iulie – 2 august 2026

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice, iar în extremitatea de sud-est a țării, acestea se vor situa sub cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 3-9 august 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-16 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

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