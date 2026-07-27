Vizita în SUA a fost anunțată de Marius Lazurca pe contul său de X. „Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe Șeful Apărării României la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului, în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră.

Piloți români curajoși care zboară pe F-16-uri fabricate în America au doborât 3 drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de importantă este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători îi suntem pentru asta”, a anunțat consilierul pentru securitate națională, care și-a încheiat mesajul cu un slogan propus de administrația Trump: „Pace prin forță”.

President Dan sent Romanias Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.



Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

Patru drone au încălcat în ultimele patru zile spațiul aerian al României, dintre care trei au fost doborâte. MAE l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev și i-a prezentat fragmente din drona doborâtă vineri în județul Buzău. Este vorba de prima dronă doborâtă de Forțele Aeriene Române. Potrivit procurorilor, este vorba de o dronă Shahed folosită de armata rusă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că România a adus acuzații „nefondate” în legătură cu dronele doborâte și a avertizat cu un „răspuns cuvenit” în urma expulzării unui angajat al Ambasadei Rusiei la București.

Drona doborâtă sâmbătă lângă Sfântu Gheorghe (județul Tulcea) încă nu a fost găsită, iar cea eliminată duminică, de asemenea în spațiul aerian al României, a căzut în mare.

O altă dronă a intrat luni dimineață pentru scurt timp pe teritoriul României, la est de Sulina. Drona a trecut apoi frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

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