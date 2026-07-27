Vizita în SUA a fost anunțată de Marius Lazurca pe contul său de X. „Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe Șeful Apărării României la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului, în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră.

Piloți români curajoși care zboară pe F-16-uri fabricate în America au doborât 3 drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de importantă este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători îi suntem pentru asta”, a anunțat consilierul pentru securitate națională, care și-a încheiat mesajul cu un slogan propus de administrația Trump: „Pace prin forță”.

Patru drone au încălcat în ultimele patru zile spațiul aerian al României, dintre care trei au fost doborâte. MAE l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev și i-a prezentat fragmente din drona doborâtă vineri în județul Buzău. Este vorba de prima dronă doborâtă de Forțele Aeriene Române. Potrivit procurorilor, este vorba de o dronă Shahed folosită de armata rusă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că România a adus acuzații „nefondate” în legătură cu dronele doborâte și a avertizat cu un „răspuns cuvenit” în urma expulzării unui angajat al Ambasadei Rusiei la București.

Drona doborâtă sâmbătă lângă Sfântu Gheorghe (județul Tulcea) încă nu a fost găsită, iar cea eliminată duminică, de asemenea în spațiul aerian al României, a căzut în mare.

O altă dronă a intrat luni dimineață pentru scurt timp pe teritoriul României, la est de Sulina. Drona a trecut apoi frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

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