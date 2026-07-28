Deși astăzi formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public alături de soția sa, Mădălina, debutul relației lor nu a însemnat deloc dragoste la prima vedere. S-au cunoscut pe holurile televiziunii Kanal D, unde lucrau amândoi în urmă cu mai bine de un deceniu și jumătate.

Cosmin Cernat: „Nu prea mă suferea la început”

Fostul prezentator a mărturisit că prima impresie pe care i-a lăsat-o Mădălinei nu a fost deloc favorabilă.

Într-un interviu acordat pentru VIVA!, Cosmin Cernat a povestit deschis despre modul în care soția lui îl percepuse la prima vedere.

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„Nu prea mă suferea la început, spunea că sunt arogant. Până m-a cunoscut mai bine și și-a dat seama că nu sunt. Că sunt cu totul altă persoană decât pare, la prima vedere, pe coridoarele unei instituții”, a mărturisit el.

Adevăratul test al relației lor a venit însă câțiva ani mai târziu, în perioada în care au locuit departe de România, în Canada. Prezentatorul TV consideră că experiența trăită peste ocean a fost definitorie pentru viitorul lor împreună.

„Relația noastră a crescut frumos. A contat enorm și perioada din Canada, pentru că, atunci când ești departe de țară, există două variante: ori te sudezi foarte bine, ori te desparți”, a adăugat Cosmin Cernat pentru VIVA!.

Decizia de a se căsători a venit de la sine, în timpul unei discuții obișnuite, fără pregătiri prealabile. Întrebat despre modul în care a avut loc cererea în căsătorie, vedeta a dezvăluit: „A fost ceva foarte natural. Stăteam de vorbă și i-am zis: «Nu vrei să ne căsătorim?». Și a zis: «Bine!». Și am făcut-o.”

Cum gestionează divergențele după 17 ani împreună

În privința neînțelegerilor din viața de zi cu zi, Cosmin Cernat nu consideră că s-a certat vreodată grav cu soția sa, preferând să încadreze momentele de tensiune la divergențe. De asemenea, el a subliniat că astfel de discuții sunt normale într-o familie.

„Dacă o întrebi pe ea, va spune că ne-am mai și certat. Eu cred că cearta în cuplu este bună. Psihologii și psihiatrii vorbesc despre cât de valoroasă este într-un cuplu. Important este să vezi rădăcinile conflictului. Sunt mărunțișuri, de regulă, pe care ne contrazicem. Eu am o vorbă când nu suntem de acord: «Spune ce ai de spus, eu spun ce am de spus, că oricum nu e nimic nou».După 17 ani nu mai există prea multe surprize, ajungi să te cunoști foarte bine cu cel de lângă tine”, a conchis Cernat.

Foto: Instagram

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