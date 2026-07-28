Andreea Berecleanu le-a împărtășit urmăritorilor săi din mediul online detalii din vacanță, departe de agitația stațiunilor de litoral aglomerate. Prezentatoarea TV a descoperit un loc retras pe malul oceanului, unde s-a bucurat de peisaje, bucate alese servite direct pe plajă și o atmosferă liniștită.

Aflată în regiunea Bretania din Franța, știrista de la Prima TV a urmat sfatul primit pe rețelele sociale și a mers să viziteze plaja Trez Hir, situată la aproximativ 20 de minute de orașul Brest. Descoperirea s-a dovedit a fi o surpriză extrem de plăcută pentru vedetă.

Andreea Berecleanu: „Am mâncat azi pe plajă, pe o masă din lemn, ca de la un Chef”

Pe lângă peisaj, Andreea Berecleanu a fost cucerită de calitatea preparatelor de care s-a bucurat la malul mării. Aceasta a publicat mai multe imagini cu farfurii spectaculoase, viu colorate, ce conțineau salate proaspete cu pepene, roșii cherry, brânzeturi fine, germeni și produse locale din pește, servite cu tacâmuri din lemn direct pe plajă.

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„Am mâncat azi pe plajă, pe o masă din lemn, ca de la un Chef, și gust, și plating! Iar nisipul era fin și alb, ocean cu apă caldă, briză, lume fără telefoane, copii care se jucau orice, dar fără țipete, persoane în vârstă (peste 90 de ani), venite să se bucure de soarele după-amiezii”, a transmis Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu, relaxată și asumată: „Asta să fie ultima problemă”

În fotografiile din vacanță, prezentatoarea TV apare într-o ținută lejeră, purtând o rochie lungă, o vestă cu imprimeu marin și ochelari de soare. Într-un alt cadru, vedeta s-a fotografiat de aproape, purtând o pălărie și lăsând să se vadă un machiaj natural și pistruii apăruți de la soare.

„Și mie mi-au apărut, printre riduri, și pistruii, cu tot cu pălărie și factor de protecție. Asta să fie ultima problemă!”, a adăugat Andreea Berecleanu.

La finalul mesajului, vedeta i-a mulțumit doamnei care i-a recomandat această destinație pe Facebook, subliniind că cele mai frumoase amintiri de călătorie apar deseori din recomandări simple.

Sursă foto: Instagram – Andreea Berecleanu

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