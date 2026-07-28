PSD cere mandatul de premier

Grindeanu a subliniat că PSD, fiind cel mai mare partid din Parlament, revendică funcția de prim-ministru.

„PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament. Sigur, avem 27-28%. Asta am spus și la ultima întâlnire oficială de la Cotroceni. Președintele ne-a spus atunci că e în regulă și o să le transmită și celorlalți”, a explicat liderul social-democrat.

El a adăugat că social-democrații au fost dispuși să accepte majoritatea soluțiilor propuse în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, tocmai pentru a depăși blocajul politic.

„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Și asta e bine pentru România. Și asta e bine pentru noi”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a descris actuala configurație politică din Parlament, pe care a împărțit-o în trei mari forțe: „Pe de-o parte e PSD-ul cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR cu polul acesta suveranist și, pe partea cealaltă, sunt PNL, USR și, câteodată, UDMR. Parlamentul e împărțit în trei. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două din aceste forțe. Și aceste lucruri se vor întâmpla”, a explicat acesta.

Poziția PSD față de AUR

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe cu AUR, Grindeanu a subliniat că acest partid trebuie să facă unele clarificări pentru a deveni un „partener frecventabil” pentru PSD sau alte partide prooccidentale.

„În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că fac, că vor și fac. Și în al doilea rând, ceea ce e și mai grav, eu n-am văzut clarificări la o parte dintre ei. Apropo, de exemplu, de dronele care au intrat pe teritoriul României. L-am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni. E o liniște din asta”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai adăugat că PSD nu se teme de alegeri anticipate, dar preferă soluții care să ducă la stabilizarea situației politice, subliniind importanța de a avea un Guvern funcțional cât mai curând posibil.

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