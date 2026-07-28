PSD cere mandatul de premier

Grindeanu a subliniat că PSD, fiind cel mai mare partid din Parlament, revendică funcția de prim-ministru.

„PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament. Sigur, avem 27-28%. Asta am spus și la ultima întâlnire oficială de la Cotroceni. Președintele ne-a spus atunci că e în regulă și o să le transmită și celorlalți”, a explicat liderul social-democrat.

El a adăugat că social-democrații au fost dispuși să accepte majoritatea soluțiilor propuse în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, tocmai pentru a depăși blocajul politic.

„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Și asta e bine pentru România. Și asta e bine pentru noi”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a descris actuala configurație politică din Parlament, pe care a împărțit-o în trei mari forțe: „Pe de-o parte e PSD-ul cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR cu polul acesta suveranist și, pe partea cealaltă, sunt PNL, USR și, câteodată, UDMR. Parlamentul e împărțit în trei. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două din aceste forțe. Și aceste lucruri se vor întâmpla”, a explicat acesta.

Poziția PSD față de AUR

Întrebat despre posibilitatea unei alianțe cu AUR, Grindeanu a subliniat că acest partid trebuie să facă unele clarificări pentru a deveni un „partener frecventabil” pentru PSD sau alte partide prooccidentale.

„În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că fac, că vor și fac. Și în al doilea rând, ceea ce e și mai grav, eu n-am văzut clarificări la o parte dintre ei. Apropo, de exemplu, de dronele care au intrat pe teritoriul României. L-am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni. E o liniște din asta”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai adăugat că PSD nu se teme de alegeri anticipate, dar preferă soluții care să ducă la stabilizarea situației politice, subliniind importanța de a avea un Guvern funcțional cât mai curând posibil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Viva.ro
Zguduitor, ce s-a aflat la nici 24 de ore de când am primit cu toții mesajul Ro-Alert despre tânăra de 22 de ani dispărută din București. Detaliul înfiorător descoperit de polițiști după ce Anastasia a fost găsită moartă, în urmă cu doar câteva minute
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Unica.ro
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
GSP.RO
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
GSP.RO
„E România o țară rasistă? » Italianul care trăiește aici de 20 de ani a dat răspunsul în direct: „Aveți niște înjurături...”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
De ce nu se îmbogățesc fermierii nici în anii cu recolte bune. Cine câștigă, de fapt, din agricultură
Adevarul.ro
De ce nu se îmbogățesc fermierii nici în anii cu recolte bune. Cine câștigă, de fapt, din agricultură
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
Fanatik.ro
Emil Grădinescu ignoră în continuare deciziile CNA: „FCSB a câștigat Cupa Campionilor Europeni”
Fraudă cu taxe de parcare. DNSC avertizează că amenințarea cu penalități de 200 de lei ascunde phishing
Financiarul.ro
Fraudă cu taxe de parcare. DNSC avertizează că amenințarea cu penalități de 200 de lei ascunde phishing
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
ObservatorNews.ro
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Parteneri
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
GSP.ro
Fosta mare jucătoare de tenis, de nerecunoscut la evenimentul organizat la Moscova
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax.ro
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită fără viață la tren. Dispariția ei fusese anunțată ieri prin Ro-Alert
Redactia.ro
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită fără viață la tren. Dispariția ei fusese anunțată ieri prin Ro-Alert
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani
KanalD.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după ce și-a abandonat soția pe marginea unui drum din Italia. În mașină se afla și fiul lor de 9 ani

Politic

Parteneri
Dumitru Dragomir, surprins de transferul de la Dinamo: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”. Ce mutări de titlu trebuie să facă Nicolescu
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir, surprins de transferul de la Dinamo: ”E cel mai tare! Nu știu cum l-au putut lua”. Ce mutări de titlu trebuie să facă Nicolescu
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință