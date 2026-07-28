Anterior, pasagerii care nu rezervau locuri în avans primeau unul standard la check-in, pe care îl puteau schimba gratuit. Acum, orice modificare a locului implică o taxă, care variază în funcție de ruta de zbor și punctul de plecare.

De exemplu, Travel Mole estimează că schimbarea unui loc standard în Economy pentru rute intercontinentale cu Austrian, Brussels Airlines sau Lufthansa poate costa între 25 € (aproximativ 118 lei) și 45 € (aproximativ 213 lei).

Grupul Lufthansa, care include și companiile Swiss și Discover Airlines, susține că modificarea urmărește să facă tarifele „mai transparente”, astfel încât pasagerii să plătească doar pentru serviciile dorite. În același timp, compania afirmă că va încerca să păstreze familiile împreună pe cât posibil.

Această schimbare extinde reguli deja existente pe anumite zboruri scurte și medii către cele lung-curier. Procesul de alocare a locurilor și eventualele schimbări solicitate se desfășoară în continuare la check-in.

Pe platforme precum Reddit, pasagerii și-au exprimat nemulțumirea față de noua politică. Un utilizator a scris: „De ce încearcă atât de mult să concureze cu Ryanair?”, în timp ce altul a comentat ironic: „Data viitoare o să ne ceară bani dacă ne gândim la scaun”.

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