Artistul a fost preluat de ambulanță de la hotel

Gândită ca o perioadă de relaxare, ultima zi petrecută în țara vecină s-a transformat rapid într-un scenariu neplăcut. Starea de sănătate a artistului s-a deteriorat brusc, manifestând simptome severe de febră mare, stări de vărsătură și dureri cumplite de cap.

După câteva ore în care a încercat fără succes să își revină, sperând că va putea face drumul de întoarcere către București în siguranță, Dima Trofim a luat decizia de a solicita asistență medicală direct la spațiul de cazare.

Echipajul medical sosit la fața locului i-a administrat o perfuzie pentru stabilizare. Cu toate acestea, dincolo de disconfortul fizic, surpriza cea mare a venit în momentul în care artistului i-a fost înmânată chitanța pentru serviciile oferite.

„Mi-au făcut o perfuzie. Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine… dar adevăratul șoc a venit în momentul în care mi-au întins nota de plată: 460 de euro. Da… 460 de euro pentru o perfuzie! Am rămas fără cuvinte. Serios acum… cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei?”, s-a destăinuit artistul.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, suma de 460 de euro echivalează cu prețul pentru câteva nopți bune de cazare la un hotel de calitate sau chiar cu valoarea salariului minim net lunar din Bulgaria.

Deși recunoaște importanța remunerării corecte a personalului medical și a actului medical în sine, Trofim consideră că un astfel de tarif pentru câteva minute de îngrijire depășește orice logică comercială sau de urgență. El a achitat suma pe loc, neavând altă opțiune la acel moment.

Asigurarea de călătorie, colacul de salvare în vacanțele din străinătate

Din fericire, o decizie luată înainte de plecarea în vacanță a transformat această cheltuială uriașă dintr-o pierdere definitivă într-o sumă ce urmează să fie recuperată. Dima Trofim a precizat că deținea o asigurare medicală de călătorie valabilă, urmând să trimită documentele justificative către firma asigurătoare pentru decontare.

Cazul artistului readuce în atenție o capcană frecventă în care cad turiștii români care își petrec concediile în destinații precum Bulgaria, Grecia sau Turcia. În majoritatea stațiunilor, medicii care vin la hotel sau ambulanțele private solicitate prin intermediul recepției nu fac parte din sistemul public de sănătate. Astfel, Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) – care acoperă doar urgențele în spitalele de stat din spațiul comunitar – devine complet inutil în aceste situații private, unde tarifele sunt stabilite liber și pot atinge sume astronomice pentru proceduri de rutină.

O poliță privată de asigurare de călătorie acoperă tocmai aceste costuri neprevăzute generate de clinicile private de pe litoral. Pentru a-și recupera banii, la fel cum va proceda și Dima Trofim, turiștii trebuie să respecte câțiva pași esențiali. În primul rând, este crucial ca imediat după apariția problemei medicale să fie contactat centrul de asistență al asigurătorului, la numărul de telefon trecut pe poliță. Operatorii pot direcționa turistul către o clinică parteneră, unde decontarea se face direct, fără ca pacientul să mai scoată bani din buzunar.

Dacă intervenția se face în regim de urgență la fața locului și se achită cash, așa cum s-a întâmplat în cazul artistului, recuperarea fondurilor este posibilă pe baza documentelor. Turiștii trebuie să solicite obligatoriu un raport medical detaliat din care să reiasă diagnosticul și tratamentul aplicat, alături de factura fiscală și chitanța care atestă plata. Odată revenit în țară, turistul depune acest dosar la firma de asigurări, iar banii sunt virați în cont în termenul stipulat în contract.

Pentru doar câteva zeci de lei, cât costă în medie o poliță de călătorie pentru o săptămână în Europa, turiștii evită surprize financiare de sute sau chiar mii de euro, o lecție pe care incidentul trăit de Dima Trofim o ilustrează perfect. Întors la București, artistul a transmis că starea sa este stabilă, aflându-se pe drumul cel bun spre recuperarea completă.

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