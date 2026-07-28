Medicii de prestigiu și argumentul reprezentantului AUR

Intervenția consilierului AUR a avut loc chiar în timpul dezbaterilor privind proiectul de hotărâre prin care reputatul profesor universitar doctor Margit Șerban urma să primească această distincție pentru întreaga sa carieră în domeniul medical. Marcel Mihoc a atras atenția aleșilor județeni că activitatea medicală de elită din județ nu se rezumă la un singur nume și a propus ca administrația să ia în calcul recunoașterea oficială a altor doctori cu contribuții majore în salvarea de vieți.

Printre cadrele medicale invocate de consilierul județean s-au numărat profesorii și doctorii Poenaru, Bârsășteanu, Bratu, Dumitrașcu, Săndesc, Brânzan și Păunescu. Reprezentantul AUR a subliniat că acești specialiști au marcat evoluția actului medical la nivel regional și că merită să fie incluși pe lista scurtă a celor care primesc titlul de Cetățean de Onoare, notează un articol al publicației locale Buletin de Timișoara.

Consilierul AUR, elogii pentru Sorin Grindeanu

Discursul alesului local a trecut rapid de la sectorul de sănătate la cel politic. Mihoc și-a extins propunerea către liderul social-democrat Sorin Grindeanu, fost premier și deputat de Timiș, susținând că acesta ar fi marcat administrația locală și națională mai mult decât alți reprezentanți ai clasei politice din ultimele trei decenii. Consilierul județean a afirmat în plen că, din perspectiva experienței sale de peste 30 de ani de observare a vieții publice, Grindeanu a realizat demersuri substanțiale pentru dezvoltarea județului. Din acest motiv, el a propus oficial ca pe viitor liderul politic să fie luat în considerare pentru acordarea celei mai înalte distincții județene.

Declarațiile au precedat votul prin care aleșii din Timiș au aprobat în cele din urmă proiectul dedicat profesorului doctor Margit Șerban, distincție oficială ce urmează să fie înmânată în cadrul ceremoniei festive organizate de Ziua Județului Timiș.

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