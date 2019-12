De Livia Lixandru,

Deși locuiau într-o casă destul de spațioasă, Anca Serea și Adi Sână au decis, după ce familia li s-a mărit, că este timp să schimbe adresa, pentru și mai mult spațiul, astfel încât toți cei șase copii să aibă propriile camera și tot confortul.

După luni de amenajări și cumpărat de mobile, Anca Serea a anunțat că, în sfârșit, s-au mutat în noua casă.

Vedeta a publicat pe contul său de Instagram imagini din noua locuință, pentru început din camera lui Moise, care arată ca-n filme cu mobilierul scandinav. Băiețelul are parte de spațiul suficient pentru a se juca în voie. În plus, părinții săi i-au adus în camera și un cort, de care a fost fermecată și Sara, fetița cea mare a Ancăi.