„La o maşină de curse există nişte parametri care trebuie analizaţi: agresivitatea motorului, comportamentul în viraje, frânarea, direcția, accelerația maximă.

Personajul meu, care știe tot ce se poate ști despre mașinile de curse și încă ceva în plus, are tot ceea ce îi trebuie pentru a-și depăși toți adversarii: este agresivă cu cei care îi pun viața în pericol băiatului ei, își tine mereu direcția corectă, alegând perfecta balansare între bine și rău, știe să iasă din încurcătură atunci când e încolţită, e deplin conștientă de valoarea ei și nu pleacă capul în faţa nimănui, chiar atunci când pare că nu are cum să câștige și când mafia îi este adversar.

Nu degeaba i se spune El Capitan… dacă mai adăugăm că este pasionată de filosofie şi ezoterism și evident ascultă rock, că are un cățel pe care îl cheamă Sena (în amintirea marelui pilot de Formula 1) și care o urmează pretutindeni și că își conduce în film propria motocicletă, avem ingredientele unui personaj memorabil, nu-i asa? Așa că nu ratați cea mai nouă producție ce poartă semnătura Ruxandra Ion, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1. Abia aştept să ne revedem!”, a dezvăluit Anca Sigartău.

El Capitan îşi va face intrarea în serialul de la Antena 1 într-o manieră demnă de numele său, lăsându-i mască pe cei de la circuitul VorGroup. Aceasta va relaţiona îndeaproape cu fiul său, Mike, jucat de Toto Dumitrescu, dar şi cu Petru Vornicu, interpretat de Ştefan Floroaica, pe care l-a cunoscut la service-ul unde acesta a lucrat în trecut.

Serialul care poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

Absolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, în anul 2019, Toto Dumitrescu a debutat încă din 2014, în coproducţia româno-americană „Love by Design”. De curând, telespectatorii l-au putut urmări în serialul de la Antena 1 „Adela”, unde a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care şi-a petrecut întreaga copilărie la orfelinat, dar căruia viaţa i-a surâs când se aştepta mai puţin. Acum, el apare în „Lia – Soţia soţului meu”.

„Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de-al doilea proiect al meu ce poartă semnătura doamnei Ruxandra Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viață personajului Marius (sau Mike, după idolul lui, Michael Schumacher). Fiind pilot de curse, circuitul și mașina sunt totul pentru el. Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine acea dragoste pentru vocația mea, ce-i drept, diferită (actoria).

Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a dezvăluit Toto Dumitrescu despre personajul său din serialul de la Antena 1.

