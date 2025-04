„La mulți ani, iubirea vieții mele!”, i-a transmis Joseph soției lui, de ziua ei de naștere. „De ziua mea am fost pe chill, acasă, cu familia! Așa mi-am dorit! Am petrecut în familie pentru că suntem obosiți după Asia Express și nu am avut chef de organizat o superpetrecere.

Tortul a fost într-adevăr spectaculos, a fost wow, la fel ca și reacția fanilor de pe online atunci când l-am postat”, a spus vedeta, pentru Click.

Anda Adam a fost extrem de încântată de experiența Asia Express și a spus că a reușit să facă față cu brio acestei provocări pe care a trecut-o cu bine alături de soțul ei.

„Ne-am întors acasă, suntem foarte fericiți pentru că am avut parte de o superexperiență la Asia Express, a fost supertare. Ne-am bucurat și mai mult unul de altul pentru că am petrecut timp împreună și am fost numai noi.

Ne-am putut concentra foarte bine și pe misiunile pe care le-am avut. Experiența Asia Express ne-a unit și mai mult și am reușit să fim o echipă superputernică, să ținem piept la foarte multe provocări”, a mărturisit artista Anda Adam, care urmează să apară alături de soțul ei, Joseph Adam, în noul sezon al emisiunii de la Antena 1.

