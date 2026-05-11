Leul crește pentru a treia zi consecutiv, după recordul negativ de săptămâna trecută în fața euro

Moneda națională este în creștere luni, 11 mai 2026, în raport cu euro, care a fost cotat la 5,2222 lei, însemnând o apreciere de 0,0142 lei comparativ cu finalul săptămânii trecute.

Leul s-a întărit luni și în raport cu dolarul american, calculat de BNR la 4,4371 lei, ceea ce însemnă o creștere de 0,0122 lei față de vineri.

Și gramul de aur s-a ieftinit luni, fiind cotat la 664,7713 lei, de la 673,5117 lei anterior.

Aceasta este a treia zi în care BNR anunță o apreciere a monedei naționale în fața monedei euro, iar aceasta este de 0,27%.

Leul s-a depreciat mai multe zile la rând, după criza politică din România. Miercuri, 6 mai, moneda națională a scăzut în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Mesajul BNR

Deprecierea accelerată a leului aduce cu ea scumpiri în lanț, deoarece vor crește prețurile la importurile din Uniunea Europeană, de unde România importă două treimi din alimente și autoturisme.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, cursul de schimb leu/euro ar putea înregistra variaţii în ambele direcţii în perioada următoare, iar tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică şi financiară a României.

„În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie”, a spus Dan Suciu săptămâna trecută.

