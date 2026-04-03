Chiar dacă la „Românii au talent” sunt și momente care nu ar merita să apară pe micile ecrane, cei mai mulți oameni care merg în emisiunea de la PRO TV au talente la care nici nu ne-am putea gândi.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Libertatea, Andi Moisescu ne-a vorbit despre emoția puternică pe care o simte când în fața lui pe scenă apare un român foarte talentat.

„Emoția puternică e atunci când îi vezi prima oră. Este exact, dacă vrei, are aceeași putere cu emoția pe care o aveți voi când vedeți acum pentru prima oară. Deci eu, când a întors băiatul acela tabloul cu Lego, băi, jur, deci mi s-a tăiat respirația… Mie mi s-a părut și că o să fie, îți zic sincer, în mintea mea s-a setat că o să fie o tâmpenie! Adică ce poți să faci din niște piese de Lego puse așa… Mă uitam din unghiul acela și mi se părea o adunătură de piese… Mă gândeam cum îi zic eu copilului: «Nu». Mă dusesem într-un alt film, știi? Eram: «Sunt niște piese, ce poate să fie?» Cât poate să fie de spectaculos că punea un omuleț acolo?». Și când a întors ăla… Mi s-a tăiat respirația”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Juratul de la „Românii au talent” ne-a dezvăluit și cum își alege el momentele cărora le oferă Golden Buzz, ținând cont că poate să apese butonul auriu doar de două ori într-un sezon.

„Eu mă uit doar la talent. Și, de fapt, cum mă uit la talent? Că întrebarea e cum compari tu momentele. Uite, băiatul cu Lego care ți-a ridicat tabloul și te-a emoționat, cu băieții care au cântat de la Iași, care, după părerea mea, și ei au fost foarte aproape de Golden Buzz. Cum poți să compari momentele astea? Eu le compar într-un singur fel. Emoția pe care mi-o transmit pe moment. E strict de moment, e strict de emoție! Că îți dai seama, compar mere cu pere, n-are nicio legătură…. Ce treabă are… Unul e un talent, celălalt e cu totul alt talent. Și le judec fix prin prisma emoției. Și ce mă cutremură, aia dau! Dar la Golden Buzz, îți dai seama, sunt două, le-ai dat, după aia rămâi fără…

Și tot timpul mă gândesc, știi… Mie mi se întâmplă, dar am momente cum a fost acum, simt, zic: «Gata, ăsta e»! Și după, imediat în momentul următor, îmi pun întrebarea: «Ok, dacă dau Golden Buzz înseamnă că el ajunge automat în semifinală. Poate să mai arate în semifinală ceva care să aibă același impact emoțional?». Adică te mai surprinde cu ceva în semifinală sau e cam același tip de emoție? Și dacă nu reușesc eu să-mi imaginez că ar putea să mă surprindă, atunci zic: «Ok, poate că ar fi bine să păstrez Golden Buzz pentru alt moment, când mai simt». Pentru că știu sigur că o să simt de mai mult de două ori”, a încheiat Andi Moisescu interviul pentru Libertatea.