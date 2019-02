La 10 ani, Ema Stoian este pasionată de acrodance, gimnastică ritmică și dans contemporan. La vârsta de trei ani și jumătate, a intrat într-un club pentru copii, unde a luat lecții de dans, balet și gimnastică.

„Am acasă 85 de medalii. În fiecare zi fac 4 ore de gimnastica și dans. Dar am timp și pentru alte activități. Am venit la Românii au talent, ca să mă cunoască lumea. Să vadă că există oameni talentați și în România. Sunt foarte fericită. Am visat să primesc butonul auriu, dar nu credeam că se va adeveri acest lucru„, a spus emoționată eleva în vârstă de doar 10 ani, care a ridicat sala în picioare.

Andi Moisescu a fost impresionat de prestația Emei și a recunoscut că talentul ei l-a lăsat fără cuvinte. „M-a lovit ca un trăznet și nu știam ce să fac. Indiferent ce aș fi spus, nu s-ar fi ridicat la nivelul talentului său”, a spus Andi Moisescu la Pro tv.

Povestea impresionantă a balerinei în vârstă de doar 10 ani

Deși toată lumea din familie iubește dansul, Ema este singura care face de performanță. Tatăl ei este inginer, iar mama este econimistă. Anul acesta, Ema a participat la Dance World Cup – competiție care a avut loc la Barcelona – unde a luat locul I pentru categoria ei de vârstă, la secțiunea acrodance.

În afară de dans, Ema este pasionată de muzică, pictură și design vestimentar (își pune singură pietricele pe rochii). După Golden Buzz, Florentina Stoian, mama Emei, a declarat ce a înseamnat pentru fetița de 10 ani acest moment.

„Ema e o fetiță isteață și modestă și așteaptă să se întâmple lucrurile. Nu știu dacă se aștepta să primească Golden Buzz-ul. Cred că mai degrabă spera. Am fost cu toții foarte bucuroși și ușor copleșiți. A fost un moment frumos, chiar magic, într-un fel. Au început și confetti, a fost frumos. Și-a dorit să vină la Românii au talent, e o emisiune pe care ea o îndrăgește de când era mică. Au încurajat-o și profesorii de la școală și i-a plăcut tot ce s-a întâmplat la emisiune. Și oamenii pe care i-a întâlnit și cei care au ajutat-o în pregătire”, a spus mama Emei pentru Pro tv.

În urmă cu două săptămâni, Ana Maria Pantaze a impresionat cu vocea sa la Românii au talent, de la Pro TV. A primit primul Golden Buzz de la Mihai Petre, juratul care a revenit la emisiune după o perioadă de absență.

Citește și

O femeie din Argeș s-a judecat cu primarul și prefectul pentru racordarea la apă potabilă și a câștigat