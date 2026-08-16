Cei patru susțin într-un editorial publicat în Jerusalem Post împreună cu jurnalistul român Sabin Gherman că SUA ar trebui să reanalizeze dacă George Simion și AUR sunt compatibili cu valorile americane, invocând pozițiile și asocierile politice ale acestuia și sprijinul acordat lui Călin Georgescu.

„Există momente în care politica externă devine mai mult decât diplomație. Devine o chestiune de responsabilitate morală. Acesta este unul dintre acele momente. De zeci de ani, Statele Unite au condus eforturile globale de păstrare a memoriei Holocaustului și de combatere a antisemitismului. America a investit în muzee, educație, cercetare istorică și comemorarea publică, deoarece înțelege un adevăr fundamental: antisemitismul nu este pur și simplu o altă părere politică. Este o ideologie distructivă, cu o istorie tragică unică”, scriu aceștia.

Articolul de opinie continuă: „Holocaustul nu a fost doar o atrocitate printre multe altele. A reprezentat un profund colaps moral al civilizației europene. Șase milioane de evrei au fost uciși sistematic din cauza identității lor. Comunități întregi au dispărut. Familii au fost șterse. Copiii au fost despărțiți de părinții lor și trimiși la moarte. Ființele umane au fost deposedate de numele, identitatea și demnitatea lor înainte de a fi nimicite de un sistem industrializat de exterminare. Pentru supraviețuitori și urmașii acestora, Holocaustul nu este un eveniment istoric abstract. El rămâne o rană vie, transmisă de-a lungul generațiilor. Este memoria părinților, bunicilor, fraților și a unor întregi familii care au dispărut în nenumărate locuri devenite sinonime cu capacitatea umanității de a săvârși răul”.

Autorii editorialului au trecut apoi la președintele AUR: „De ce George Simion, liderul partidului AUR din România, continuă să beneficieze de privilegiul unei vize pentru SUA, în pofida unui parcurs politic care a generat în repetate rânduri îngrijorări în rândul istoricilor, organizațiilor evreiești și observatorilor democrației? Aceasta nu este o chestiune legată de drepturi. Este o chestiune privind dacă Statele Unite ar trebui să acorde privilegiul intrării pe teritoriul lor unor persoane ale căror acțiuni, retorică și asocieri politice par fundamental incompatibile cu valorile americane. Simion a depus eforturi intense pentru a se prezenta drept proamerican și aliniat mișcării MAGA”.

„Cu toate acestea, multe dintre pozițiile sale sugerează contrariul. Retorica sa a reflectat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului. El a evitat în repetate rânduri să condamne clar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele documentate ale Rusiei împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni”, spun autorii.

Aceștia susțin că George Simion și AUR ridică serioase semne de întrebare în privința compatibilității lor cu interesele strategice și valorile Statelor Unite și invocă opoziția AUR față de desfășurarea temporară a unor mijloace militare americane în România și față de măsuri privind interceptarea dronelor rusești, precum și interdicțiile de acces ale lui Simion în Republica Moldova și Ucraina.

„De aceea, Statele Unite ar trebui să reanalizeze cu atenție dacă bilanțul lui George Simion – și cel al mișcării pe care o conduce – este compatibil cu valorile pe care America încearcă să le apere și dacă acesta ar trebui să beneficieze de privilegiul unei vize pentru Statele Unite”, au concluzionat autorii.

George Simion este liderul AUR, partid pe care l-a înființat în 2019 împreună cu Claudiu Târziu și pe care îl conduce ca președinte unic din martie 2022, când a fost ales cu 784 de voturi din 822 valabil exprimate.

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