Cei doi se aflau la plajă împreună cu sora lor și un alt bărbat. Doar fata a rămas pe plajă, iar cei trei tineri au intrat în valuri. Un salvamar i-a observat că erau în pericol și a intrat în apă după ei. A reușit să prindă doi tineri, dar din cauza curenților extrem de puternici pe unul l-a scăpat din mână. A reușit să îl aducă pe cel de-al treilea la mal în siguranță, dar cu toate eforturile depuse nu a mai reușit să îi găsească pe cei doi frați, a relatat Ziua de Constanța.

„Sunt salvamar pe plaja Olimp, Steaua de Mare. Nu mai țin minte sigur ora când s-a întâmplat decât am auzit țipete de ajutor. Eu eram în picioare în fața postului meu de de Salvamar. Am văzut trei persoane în largul mării. Mi-am luat tubul de salvare și am fugit. Pe unul dintre ei am putut să-l salvez, dar pe doi dintre ei nu. Pe unul l-am prins de mână, dar fiind valurile foarte mari, curenții foarte puternici mi l-au smuls. Într-o secundă nu a mai văzut nicio persoană. M-am retras și eu pentru că nu nu aveam vizibilitate, nu mai vedeam nicio persoană în apă. Îmi pare rău pentru că s-a întâmplat asta și nu am putut să salvez două vieți. Chiar îmi pare foarte rău“, a spus Șerban Grigore Adrian, salvamar pe plaja din Olimp.

„Astăzi o zi nefastă. Dacă până astăzi nu am avut niciun eveniment, din păcate astăzi trei tineri între 18 și 21 de ani au intrat în apă. Sunt lucrători la unul dintre complexele de aici de pe Litoral. Au intrat în apă. Pe unul l-a scos salvamarul, pe al doilea l-a avut în mână, dar a scăpat. Al treilea a rămas în apă. Deci sunt niște curenți foarte puternici. Lumea nu înțelege. N-ai ce căuta în apă pe steagul roșu”, a adăugat alt salvamar.

Cei doi erau frați, originari din Vaslui și veniseră pe Litoral la muncă, potrivit FocusPress.

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