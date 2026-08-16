Autoritățile locale și organizațiile din Skiathos au lansat o campanie încă din 2018 pentru protejarea faimoaselor pietricele rotunde ale plajei, iar vizitatorii care le iau cu ei riscă amenzi de până la 1.000 euro.

Plaja Lalaria este cunoscută pentru pietricelele sale albe și rotunjite, formate în mod natural și asociate în mod special cu această zonă a insulei Skiathos.

Este interzis să iei pietricele de pe plaja Lalaria din Skiathos Sursa foto: Getty Images

Aceste pietricele sunt numite de localnici chiar „lalaria”.

Peisajul spectaculos al plajei, accesibilă doar cu barca, atrage în fiecare sezon numeroși turiști. Mulți dintre aceștia au obiceiul de a lua câteva pietricele drept amintire.

Problema este că, atunci când fenomenul se repetă la scară largă, efectul asupra plajei devine vizibil.

Pentru a stopa dispariția pietricelelor, Asociația Culturală din Skiathos a lansat, în cooperare cu Autoritățile Portuare, campania: „Fă o poză, nu lua o pietricică – Salvează plaja Lalaria”, în 2018.

Autoritățile portuare din Skiathos le cer turiștilor să nu îndepărteze pietricelele sau pietrele de pe Lalaria. Cei care ignoră regulile pot primi amenzi cuprinse între 400 și 1.000 de euro, în funcție de situație. Regula este valabilă încă de acum 8 ani, potrivit The National Herald.

„Este strict interzisă îndepărtarea pietricelelor sau a pietrelor de oriunde de pe plajă”, este mesajul afișat pe panourile de pe plajă.

Însă, eforturile pentru protejarea plajei Lalaria au început încă din 2014, când Asociația Culturală și Autoritățile Portuare din Skiathos au atras atenția asupra dispariției pietricelelor.

Lalaria este o plajă apreciată pentru apa limpede și peisajul spectaculos. Locul a devenit și mai popular după ce insula a atras atenția odată cu apariția în filmul Mamma Mia.

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