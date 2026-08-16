„Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicțională deciziilor Curții Constituționale, consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale”, se arată în comunicatul transmis inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Magistrații au precizat că „independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime”, iar „transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție”.

Președinții curților de apel au invocat o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului din 21 martie 2024, în cauza „Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei”: „Din această perspectivă, lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională. Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, element fundamental al justiției constituționale, și poate produce consecințe grave asupra percepției publice privind corectitudinea și neutralitatea deciziilor Curții”.

În acest context a fost amintit și precedentul din 2018, când Simina Tănăsescu, consilier prezidențial în mandatul lui Klaus Iohannis, și-a dat demisia după controversele generate de o întâlnire cu un judecător al CCR. „Deși Administrația Prezidențială a negat existența oricăror presiuni, aceasta aprecia atunci că este „inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale”. Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual”, scriu magistrații.

„Pentru înlăturarea oricărei speculații și pentru protejarea încrederii publice în jurisdicția constituțională, considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate. Standardele de independență, imparțialitate și transparență pretinse în mod legitim instanțelor și judecătorilor trebuie respectate cu aceeași rigoare la nivelul oricărei jurisdicții”, au conchis aceștia.

Documentul integral, semnat inclusiv de președintele Curții Militare de Apel București, poate fi citit mai jos:

PSD a devoalat întâlnirea dintre președinta CCR și premierul Bolojan

Reamintim că vineri, 14 august, în plină criză politică, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Sâmbătă, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut sâmbătă, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un comunicat în care nu a negat întrevederea dintre cei doi.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

Premierul Ilie Bolojan nu a oferit nicio clarificare.

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, va da luni, 17 august, decizia privind noua Lege a integrităţii. Cea mai controversată prevedere este aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este președintele USR, Dominic Fritz, care este și primar de Timișoara.

Simina Tănăsescu a fost aleasă preşedinte al Curţii Constituţionale în iulie 2025, pentru un mandat de trei ani. Ea a fost numită judecător la CCR în 2019 de Klaus Iohannis și a devenit prima femeie care ocupă această funcție începând cu 1992, de când s-a fondat Curtea Constituțională. Tănăsescu l-a înlocuit atunci pe Marian Enache.

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