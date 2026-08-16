Informația a fost transmisă inițial de Garda de Coastă, care a solicitat sprijinul Forțelor Navale Române pentru evaluarea și securizarea zonei.

„Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naționale cu privire la prezența unui obiect plutitor, posibil o dronă, în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanța”, a transmis MApN.

O echipă specializată în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) s-a deplasat de urgență la coordonatele indicate la bordul unei șalupe rapide de intervenție.

Militarii au reșit să recupereze fragmentul de dronă din apă și, în urma primelor verificări tehnice de specialitate, au confirmat că piesa nu prezenta nicio încărcătură explozivă.

Componenta urmează să fie predată oficial Gărzii de Coastă pentru continuarea investigațiilor.

Val de semnalări de-a lungul întregului litoral românesc

Eforturile scafandrilor EOD nu s-au limitat doar la intervenția din zona Zoom Beach. În cursul aceleiași zile de duminică, alte componente suspecte de la aeronave fără pilot au fost descoperite de turiști și localnici pe plaje sau în apele teritoriale de la Eforie Sud și Năvodari.

În stațiunea Eforie Sud, oamenii aflați pe plajă au fost cei care au observat primii un fragment de dronă adus la mal și au apelat imediat numărul unic de urgență 112.

La scurt timp, o altă bucată dintr-un aparat de zbor a fost semnalată plutind în mare, în zona Năvodari. În ambele cazuri, echipele de pirotehniști au fost mobilizate pentru ridicarea, transportul și analiza de laborator a deșeurilor militare.

Incidente în serie de la Neptun Alpha până la plaja Modern

Tot în cursul zilei, o altă dronă a fost scoasă din apele mării la aproximativ 1,5 kilometri de plaja Modern din municipiul Constanța, specialiștii stabilind și în acel caz că aparatul nu conținea material exploziv.

În plus, o misiune de amploare a avut loc în largul mării, la 83 de mile marine est de Constanța, unde o echipă EOD a recuperat o aripă de dronă din proximitatea platformei petroliere Neptun Alpha.

Această serie neobișnuită de evenimente survine după ce, în ultimele zile, valurile puternice au adus la mal mai multe resturi și componente de drone pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, toate fiind preluate și analizate de structurile Ministerului Apărării Naționale.

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