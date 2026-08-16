Aproape 80 de case au fost scufundate pentru alimentarea Atenei cu apă

Kallio se afla în apropierea actualului lac artificial Mornos, la aproximativ 200 de kilometri vest de Atena. Construirea barajului a început în 1969, umplerea rezervorului în 1979, iar lucrările au fost finalizate în 1981, potrivit companiei de apă EYDAP. Vechea așezare a fost abandonată, iar locuitorii au fost mutați. O parte dintre ei s-au stabilit mai sus, pe dealurile din jurul lacului, unde a fost formată noua comunitate Kallio.

Satul scufundat Kallio reapare la Lacul Mornos din cauza secetei (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Aproape 80 de case, împreună cu biserica și școala satului, au fost acoperite de apă pentru ca rezervorul să poată fi creat și să contribuie la alimentarea capitalei Greciei. Lacul Mornos este și astăzi una dintre principalele surse de apă ale regiunii Attica. EYDAP îl include, împreună cu rezervorul Evinos, între sursele principale ale sistemului de alimentare cu apă.

Satul nu reapare în fiecare an. În 2024 a ieșit din apă după o secetă severă

Ruinele Kallio nu ies la suprafață în fiecare vară. Pentru ca vechile clădiri să devină vizibile, nivelul lacului trebuie să scadă foarte mult. În 2024, după o iarnă cu foarte puțină zăpadă, luni cu precipitații reduse și temperaturi foarte ridicate, nivelul lacului Mornos a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Atunci au început să apară din nou casele vechiului sat. Primarul municipalității Dorida, Dimitris Giannopoulos, spunea atunci că o asemenea situație nu mai fusese văzută de aproximativ 33 de ani.

„Zi de zi, apa scade”, declara edilul pentru Reuters în septembrie 2024.

Potrivit relatărilor AFP, era a doua reapariție importantă a satului după ce Kallio fusese scufundat. Ruinele mai deveniseră vizibile în timpul unei perioade de secetă din anii 1990. În 2024, seceta a redus suprafața lacului de la aproximativ 16,8 kilometri pătrați în august 2022 la 12 kilometri pătrați, conform imaginilor satelitare citate de Reuters.

Casele și vechea școală au reapărut dintre ape

Pe măsură ce apa s-a retras, au devenit vizibile zidurile mai multor clădiri, fundațiile caselor și vechea școală. Pentru oamenii care au trăit în vechiul Kallio, imaginile au avut o semnificație aparte. Foștii locuitori puteau identifica din nou locurile unde se aflaseră casele familiilor lor înainte ca satul să fie evacuat.

Apostolos Gerodimos, reprezentant al comunității, declara că aproximativ 80 de clădiri, între care biserica și școala, au fost sacrificate pentru construirea rezervorului. Vechea așezare are însă o istorie mult mai lungă. Până în 1916, satul se numea Velouchovo. În acel an a primit numele Kallio, provenit de la orașul antic Kallipolis din apropiere, potrivit informațiilor publicate de municipalitatea Dorida.

În 2026, ploile au acoperit din nou satul

Situația s-a schimbat puternic în această primăvară. După precipitațiile abundente din timpul iernii și începutul primăverii, nivelul lacului Mornos a crescut, iar ruinele Kallio au început să dispară din nou sub apă. Imaginile satelitare publicate de Agenția Spațială Europeană arătau că rezervele lacului aproape se triplaseră între nivelul minim din octombrie 2025 și aprilie 2026.

Datele oficiale EYDAP arată că, la 6 aprilie 2026, în Mornos se aflau 487.261.000 de metri cubi de apă. O lună mai târziu, la 6 mai, volumul ajunsese la 525.585.000 de metri cubi. Creșterea nivelului a fost suficientă pentru ca vechiul sat să fie din nou acoperit aproape complet.

Nivelul lacului Mornos a început din nou să scadă în această vară

Cele mai recente date EYDAP arată însă că, odată cu vara, cantitatea de apă din Mornos a început din nou să se reducă. La 8 august 2026, rezervorul avea 441.681.000 de metri cubi de apă, iar pe 14 august nivelul coborâse la 434.366.000 de metri cubi.

Este încă mult peste minimul atins în toamna anului 2025, când rezervele ajunseseră la aproximativ 157 de milioane de metri cubi. În aprilie 2026, după lunile ploioase, situația se îmbunătățise spectaculos, iar ruinele Kallio fuseseră din nou scufundate.

Mornos este al nouălea cel mai mare lac artificial din Grecia și a fost creat special pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de apă ale Atenei. Rezervorul se află într-o zonă montană din Fokida, iar forma sa văzută de sus i-a adus și denumirea turistică de „lacul-fluture”. În jurul său se află munți, păduri și numeroase golfuri formate de apa care pătrunde pe văile din zonă.

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