Tânărul, care se căsătorise civil pe 8 august, a fost implicat activ în fotbal, contribuind la dezvoltarea academiei clubului Voința Sibiu, unde a sprijinit grupele de copii și juniori.

Clubul sibian a transmis un mesaj emoționant după vestea tragică: „Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Această pierdere grea a îndurerat nu doar familia Rednic, ci și comunitatea fotbalistică din România. GSP notează că gesturile de generozitate ale lui Totolici vor rămâne un exemplu pentru cei care l-au cunoscut.

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