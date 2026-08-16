Decizia poziționează gigantul rus cu cel mai mare preț la combustibilul diesel de pe piața din România, în timp ce competitorii principali au transferat integral sau chiar au depășit facilitățile fiscale stabilite de stat.

Diferențe mari de preț la pompă între marile lanțuri

Potrivit actului normativ publicat pe 4 august în Monitorul Oficial, prin care se reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, reducerea de 20% a accizei la motorină generează un efect fiscal total de 68 de bani pe litru (56 de bani diminuarea accizei plus 12 bani TVA aferentă).

În timp ce OMV Petrom, MOL și Socar au scăzut prețul motorinei exact cu 68 de bani/l, iar Rompetrol a aplicat o ieftinire mai agresivă, de 74 de bani pe litru, Lukoil a fost ultima companie care a modificat tarifele duminică după-amiază, limitând reducerea la 53 de bani pe litru.

În urma acestei ajustări, Lukoil practică de departe cel mai mare preț la motorină din piață, de 10,35 lei pe litru. Spre comparație, la OMV, MOL și Rompetrol litrul de motorină poate fi achiziționat cu 10,05 lei, iar cele mai mici prețuri sunt la Petrom și Socar, unde combustibilul diesel costă 9,99 lei pe litru.

Potrivit site-ul peco-online.ro, prețurile la motorină au scăzut, duminică, 16 august 2026, cu până la 68 de bani per litru, însă nu în toate lanțurile mari de benzinării din București și din țară.

Regula pieței de carburanți, încălcată de gigantul rus

În mod obișnuit, deși teoria economică arată că efectul modificărilor fiscale se împarte între vânzători și clienți în funcție de elasticitatea cererii, pe piața carburanților din România regula nescrisă a fost transferarea integrală a reducerilor sau majorărilor de taxe în prețul final plătit de șoferi.

Lukoil face însă o excepție, reținând o parte din reducerea fiscală oferită de stat.

Mecanismul prevăzut de lege stabilește că, în următoarele trei luni, acciza la motorină va fi ajustată de două ori pe lună cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale Platts și a prețului mediu la pompă.

Ministerul Finanțelor evaluează acești doi indicatori pe segmente bilunare, prima scădere efectivă fiind aplicată începând din 16 august, după ce perioada 1-15 august a fost exceptată de la modificări.

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