Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a clasificat oficial țânțarul drept „cel mai mortal animal din lume”.

În ciuda unei durate de viață la stadiul de adult de doar două sau trei săptămâni, aceste insecte microscopice provoacă anual peste 700.000 de decese la nivel global.

Prin modul lor de hrănire, femelele de țânțar pot transmite agenți patogeni extrem de periculoși printr-o simplă înțepătură, fiind capabile să declanșeze epidemii comunitare într-un timp record.

Malaria și febra dengue, flagelurile care fac sute de mii de victime

Cea mai devastatoare boală transmisă de țânțari rămâne malaria. Această infecție parazitară provoacă peste 600.000 de decese în fiecare an, cele mai vulnerabile victime fiind copiii mici din Africa Subsahariană.

Deși în țările dezvoltate malaria a fost considerată mulți ani o afecțiune asociată exclusiv călătoriilor internaționale, reaparitia unor cazuri de infectare locală în ultimii ani a tras un semnal de alarmă serios în rândul epidemiologilor.

O altă amenințare majoră aflată într-o expansiune accelerată este febra dengue. Boala virală se manifestă prin febră ridicată, dureri severe de cap și articulare, iar în cazurile grave poate duce la sângerări interne, afectare hepatică și scăderi critice ale tensiunii arteriale.

La nivel mondial se înregistrează anual aproximativ 400 de milioane de infectări cu virusul dengue, dintre care peste 20.000 de cazuri se soldează cu decesul pacienților.

Rapoartele medicale arată că numărul cazurilor raportate a crescut dramatic în ultimii ani inclusiv în zone din regiunile temperate.

Virusul West Nile și alte boli exotice cu rată ridicată de mortalitate

Pericolul nu este limitat doar la zonele tropicale. Virusul Nilului de Vest (West Nile) constituie o amenințare directă și în Europa sau America de Nord.

Deși în majoritatea cazurilor infecția este asimptomatică sau îmbracă forma unei gripe ușoare, virusul poate dezvolta forme neuroinvazive severe, precum encefalita sau meningita, care pun direct viața în pericol și pot lăsa sechele neurologice permanente.

Pe plan internațional, alte boli virale transmise de acești vectori continuă să provoace daune umane masive:

Febra galbenă, întâlnită în special în părți din Africa și America de Sud, generează până la 82.000 de decese anual, fiind însă prevenibilă prin vaccinare.

Encefalita japoneză, principala cauză de encefalită virală din Asia, înregistrează 100.000 de cazuri pe an și are o rată de mortalitate de până la 30% în formele simptomatice severe.

Cu toate că statisticile sunt îngrijorătoare, specialiștii subliniază că nu orice țânțar reprezintă un pericol mortal.

Din cele peste 3.700 de specii de țânțari identificate pe glob, doar o mică parte sunt purtătoare ale virusurilor sau paraziților periculoși pentru om.

Majoritatea speciilor rămân doar o sursă de disconfort sezonier, lăsând în urmă doar banalul edem local însoțit de mâncărime.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE