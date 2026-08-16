Două tipuri de drone britanice folosite în atacuri în teritoriul rus

Forțele armate ucrainene utilizează în prezent două tipuri de drone britanice: unul cu reacție, Nyan, testat anterior de Marina Regală Britanică, și altul neprecizat din motive de securitate.

Majoritatea misiunilor din teritoriul rus sau din teritoriul ocupat în Ucraina au fost efectuate cu drone ucrainene, dar unele succese importante au fost obținute datorită unor drone britanice.

Printre țintele strategice atacate cu ajutorul dronelor britanice figurează rafinării de petrol situate în apropiere de Moscova, la Iaroslavl și Volgograd.

De asemenea, drona Nyan ar fi fost folosită pentru o misiune în orașul rus Belgorod, situat în apropierea graniței cu Ucraina. Drona Nyan este fabricată de Callen-Lenz, o filială a companiei BAE Systems.

Dronele sunt folosite de șase luni și sunt considerate mai eficiente decât rachetele

Toate aceste misiuni au avut loc în ultimele șase luni, dar informația cu privire la utilizarea unor drone britanice a fost dezvăluită abia vineri, 15 august, pe fondul intensificării atacurilor asupra obiectivelor strategice din Rusia.

Ucraina atacă frecvent infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate în încercarea de a diminua capacitățile regimului de la Moscova de a-și continua agresiunea militară.

Sursele citate de The Times notează că dronele s-au dovedit a fi mai eficiente în atacurile asupra obiectivelor strategice decât rachetele britanice Storm Shadow furnizate anterior Ucrainei. Acestea din urmă au o rază de acțiune de aproximativ 250 de kilometri, în timp ce dronele pot parcurge aproape 1.000 de kilometri.

În plus, dronele pot fi produse relativ rapid, stocate și lansate în grupuri mari, permițând astfel copleșirea apărării aeriene rusești. Costul lor variază între 50.000 și 100.000 de lire sterline (67.000 – 135.000 de dolari), ceea ce le face semnificativ mai ieftine decât rachetele.

Presiuni asupra capacităților de război ale Kremlinului

Nyan este o dronă de atac din fibră de carbon cu o anvergură a aripilor de 2,9 metri și o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Cealaltă dronă britanică, neprecizată, este lansată cu catapulta și are o rază de acțiune de peste 950 de kilometri.

Mareșalul de aviație Greg Bagwell, fost comandant adjunct (pentru operațiuni) al Comandamentului Aerian al Forțelor Aeriene Regale (RAF), consideră că utilizarea dronelor generează o presiune suplimentară asupra regimului de la Moscova.

„Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru economia rusă, încât aceste atacuri ar putea avea un impact strategic mult mai mare decât atacurile cu rachete convenționale”, a declarat el pentru The Times.

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