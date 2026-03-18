În urmă cu doar câteva zile, artista a lansat colecția vestimentară „Moștenirea”, care transformă motivele tradiționale românești într-un statement contemporan de stil, realizată în colaborare cu linia de fashion a brandului românesc de design Vladila.

Colecția pornește de la un pattern autentic românesc preluat de pe o fotă tradițională, reinterpretat în croieli moderne și urbane. Rezultatul este o serie de piese vestimentare care aduc patrimoniul cultural în garderoba de zi cu zi, într-o formă actuală și ușor de purtat.

Elementul central este reprezentat de inima-simbol, un desen expresiv în interiorul căruia se regăsește motivul tradițional românesc. În timp, simbolul a devenit recognoscibil pentru publicul Andrei și reflectă ideea de emoție, rădăcini și continuitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Pentru mine, tradiția înseamnă emoție, rădăcini și povești care merg mai departe. Prin colecția «Moștenirea» mi-am dorit să aduc aceste simboluri mai aproape de oameni, într-o formă contemporană, pe care să o poarte cu bucurie și mândrie”, a spus Andra.

Colecția include, pe lângă tricourile cu inimă simbol, piese full print cu motive tradiționale, hanorace, jachete bomber, șepci și accesorii reinterpretate în cheie contemporană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE