 Andra Gogan și-a dus părinții în vacanță în America pe banii ei

Invitată la emisiunea de turism „Star Trips&Tricks”, actrița, cântăreața și vloggerița Andra Gogan ne-a povestit despre experiența ei în America și care au fost sacrificiile pentru a ajunge în acele locuri.

„Mi-am dorit de când eram mică să ajung în SUA. Am zis să facem cumva să strângem niște bănuți și efectiv eu cu fratele meu am strâns banii noștri, câștigați de noi din voci la desene, din YouTube și așa am plecat pe banii noștri în America, în Los Angeles, California. Noi doi, cu mami și cu tati. Am reușit să-i luăm și pe ei pe banii noștri. Este o experiență pe care fiecare trebuie să o treacă măcar o dată. Am fost în L.A., în San Francisco, Las Vegas, am vizitat locurile pe care le vedeam în filme”, ne-a povestit Andra, sfătuindu-i pe toți cei care vor să-și petreacă un concediu în America să închirieze o mașină, pentru a fi siguri că ajung la cele mai importante puncte turistice – în cazul ei, Universal Studio, Walk of Fame sau punctele turistice din Las Vegas și San Francisco.

„E adevărat că și cazarea e destul de scumpă, adică dacă tot te duci, măcar să profiți de fiecare zi. Noi am închiriat o mașină, pentru că distanța din orice punct al L.A.-ului, ca să ajungi în cele mai importante puncte turistice, este destul de mare. Nu am comparat cu nici o companie de taxi, am hotărât să luăm o mașină și a fost foarte bine”, ne-a mai spus Andra.

Au închiriat o mașină electrică de 110.000 de dolari

Cei doi frați au vrut musai ca mașina cu care au circulat 20 de zile, cât a ținut vacanța, să fie una confortabilă și cu care să atragă toate privirile, așa că au închiriat o mașină electrică, o Tesla, care costă 110.000 de dolari.

„Fratele meu a zis că dacă tot mergem o dată în viață în America, să luăm mașina care ne face să ne simțim cel mai bine acolo. Am găsit-o la un preț destul de bun. Eram 7 persoane, pentru că am luat și trei prietene din Germania. Este o mașină super. Cum noi ne uităm la americani că sunt uau și ce viață mișto au, așa se uitau ei la mașina noastră! Era o chestie uau Tesla”, ne-a spus cea care dă voce celebrei „Doctorița Plușica”.

FOTO: Vlad Chirea

