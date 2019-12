De Florian Gheorghe,

La doar 11 ani, copilul soliștilor de muzică populară Săndel și Aurora Mihai și-a emoționat părinții când a urcat pe scenă, pentru prima dată în calitate de pianist. S-a întâmplat la serbarea de sfârșit de an școlar, iar momentul său artistic l-a convins pe tatăl său că e musai să investească într-un pian cu coadă. Micuțul Vlad Mihai cântă la pian de patru ani, luând lecții în particular, dar și de la tatăl său, care este fericit să aibă un partener de pregătire acasă. În plus a primit si aprecieri de la celebra sale mătușică.

Andra l-a încurajat la rândul său pe Vlăduț pentru faptul că se străduie să devină un bun muzician și i-a promis în loc în trupa sa de acompaniament atunci când va fi cu adevărat pregătit. ”Îmi doresc să-l văd mare pe Vlăduț. Îmi doresc să-l văd pe scenă, aplaudat pentru munca sa. Știe că drumul ales nu e unul ușor dar are modele frumoase în față, un tată și-o mamă, amândoi artiști desăvârșiți”, ne spune Andra, frumoasa soție a lui Cătălin Măruță ce, înaintea acestui Crăciun și-a sensibilizat fanii, interpretând alături de Eva, micuța sa fiică, de doar patru ani, un popular cântec în perioada sărbătorilor, ”Deschide ușa, creștine”.

Andra (FOTO sus) și micuțul Vlad (dr.jos)

”Vlăduț e la fel de pasionat de formații rock și-și dorește să pună mâna și pe chitară. Care-i instrumentul său preferat? Având în vedere vârsta, cred că…telefonul, cu el în brațe petrece cel mai mult timp”, se amuză mama sa, solista de muzică de petrecere Aurora Mihai.

Familie hărăzită cu mult talent, frații Săndel Mihai și Andra (devenită Măruță), cântă de mici, mai ales artista aflată în preferințele a milioane de români, care și-a început cariera muzicală la doar 5 ani. Andra și Săndel au scos împreună și un disc intitulat ”Album de familie”, la care participă și cumnata Andrei, Aurora Mihai.