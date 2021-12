Andreea Antonescu, detalii despre noul proiect „Andre”. „Clipul s-a filmat 12 ore, fără oprire”

„Piesa «Moșule, ce tânăr ești» se cântă de o sută de milioane de ani! Mai ales în perioada asta a anului, alături de colindele lui Hrușcă. Ne-am gândit să încercăm să intrăm în forță și în generația care nu a crescut cu noi.

De asta am ales-o pe Iuliana! Pentru că e una dintre reprezentantele generației noi, care face ce am făcut și noi în perioada Andre. Are continuitate, e iubită de multă lume și, foarte important, are o imagine curată.

Piesa nouă a fost trimisă în mai multe studiouri până să ajungă la forma finală, pentru că pretențiile noastre sunt mari având în vedere impactul pe care l-a avut melodia inițială. Ne-am dorit să fie minimum o variantă la fel de bună!”, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.

„Clipul s-a filmat dintr-o singură bucată, în 12 ore, fără oprire! A fost implicată o armată de oameni. Ne simțim bine că am revenit. Și anul trecut am mai filmat cu Andreea.

Înainte de toate a fost dorința publicului. Oamenii ne-au tot întrebat de ce nu ne împăcăm, de ce nu reunim trupa. Când vezi cât de dorită e formația, nu ai cum să nu te bucuri. Au existat și ceva emoții, pentru că noi am lăsat proiectul «Andre» la un nivel foarte înalt, iar revenirea nu trebuia să dezamăgească”, a mai adăugat Andreea.

