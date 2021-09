Andreea Antonescu a dezvăluit câte kilograme are după ce a surprins cu ultimele apariții. „Mi s-a recomandat să nu mai slăbesc”

„Nu mai am 42 kg, am 47 și mi s-a recomandat să nu mai slăbesc. Dar am ajuns de data aceasta la silueta pe care o am prin muncă, sacrificii și un stil de viață sănătos!

Am renunțat la dulciuri, Nutella, pentru care aveam o obsesie, și orice alte alimente care nu fac bine organismului. Consider că ești ceea ce mănânci și cred că al meu corp merită să-i ofer ce-i mai bun!”, a spus Andreea Antonescu pentru revista VIVA!

„Întotdeauna am fost de acord cu intervențiile estetice, atât timp cât ne fac să ne simțim mai bine în pielea noastră, dar bineînțeles cu anumită limită, nefiind vreodată de acord cu retușurile care ne-au fost sugerate de ceilalți (iubiți, soți, amanți). (râde) Voi apela la orice gen de retușuri care mă vor face să fiu bine cu mine!”, a mai declarat Andreea Antonescu pentru sursa citată.

