De Dana Aramă,

Cântăreața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care îi este soț și care locuiește în America. Din căsnicia Andreei Antonescu a rezultat o fetiță care se numește Sienna. Despre Andreea Antonecu și partenerul ei de viață s-au numeroase speculații și s-a spus că ar fi la un pas de divorț.

Artista a lămurit lucrurile într-un interviu pentru wowbiz.ro.

”De patru ani tot divorțez… Traian este un om pe care îl respect foarte tare, la care țin foarte mult și suntem conștienți că faptul că avem un copil împreună, suntem conștienți că ea este universul nostru, știm că trebuie să luptăm pentru ea, indiferent ce ne aduce viața. În momentul de față am ales muzica, cu tot ceea ce implică asta. Pe Traian nu l-a deranjat, ce am apreciat la ea tot timpul a fost faptul că și-a dorit să pun muzica pe primul plan. El s-ar fi dat la o parte dacă ar fi considerat că relația noastră ar fi un impediment în cariera mea… Traian e un om foarte bun… E un om care, atât cât a putut, a fost lângă mine”, a declarat artista pentru sursa citată.

”Siena (n.r. fiica ei) este cu mama în America și eu trebuia să fiu acolo… (…) Aveam de ales familia, pentru că asta am făcut în ultimii ani, de aceea am lipsit în ultimii ani sau se punea problema să risc… să aleg cariera, știind că Siena este pe mâini bune, în continuare. Și am rămas în România… (…) Noi (Andreea Antonescu și Traian Spak) ne înțelegem în continuare foarte bine, suntem oameni civilizați, suntem oameni maturi…”, a mai spus ea.

