Zilele trecute, interpreta a lansat și piesa „Te cert cu vin”, iar lucrurile par să se așeze în cariera ei muzicală.

Invitată la Pro Tv, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Antonescu a povestit despre cine a decis ca relația cu Ștefan să se oprească, recunoscând că și divorțul de fostul soț a influențat situația.

”M-am simţit extraordinar în această relaţie. Omul s-a comportat impecabil cu mine. A venit însă raţionalul peste mine. A fost atâta presiune asupra subiectului încât am început să analizez. Consider că unele lucruri în viaţă trebuie să meargă pe un drum normal, într-o anumită ordine.

Nu a fost niciun vinovat. Eu am fost cea care a plecat din această relație. Am încheiat anul 2019 cu niște lucruri neterminate încă, unul dintre ele fiind divorțul meu! În septembrie când am anunţat divorţul la notar nu m-am gândit la toţi paşii prin care se poate realiza separarea. Nu am ştiut de această variantă a divorţului prin neprezentare. Procesul va merge în instanţă.”, a spus artista în cadrul emisiunii La Măruță.

Atunci când a fost întrebată dacă a luat în calcul împăcarea cu iubitul ei, după ce divorțul se încheie, Andreea Antonescu a fost sinceră și a lăsat loc de interpretări. ”Niciodată să nu spui niciodată, totul este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu!”, a spus Andreea Antonescu.

