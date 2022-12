Cea mai mare bucurie a Andreei Bălan sunt fetițele sale. Micuțele au mers cu mama lor la concertul pe care aceasta îl avea la Sala Palatului. Ella și Clara au urcat pe scenă alături de artistă și de Iuliana Beregoi. Fetele Andreei Bălan au primit și ele microfoane și au cântat împreună cu mama lor. Momentul a fost unul de-a dreptul emoționant, iar Andreea a filmat totul și a împărtășit cu fanii săi pe rețelele de socializare.

„Ella și Clara vor urca pe scenă. Ella are emoții, se vede pe ea că are emoții. Clara nu are emoții. (…) Într-o zi o să cântăm împreună sau voi o să faceți un concert. (…) E prima dată când sunt pe scenă și sunt foarte emoționate”, a spus Andreea Bălan.

Fetele Andreei Bălan au fost foarte încântate de experiența pe care au avut-o pe scenă și își doresc să mai repete aceste momente.

Recomandări Germania anunță că a dejucat o lovitură de stat, plănuită de extremiști, inclusiv foști militari. 25 de oameni au fost arestați

Acum că fetele sale au mai crescut, Andreea Bălan le-a luat pe acestea și la filmările pentru emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

Cum își educă Andreea Bălan fetițele

Andreea Bălan a făcut mărturisiri emoționante despre fetițele sale, Ella și Clara, și dezvăluie care este modul în care a ales să le educe. „Ele mereu mă întreabă când vin acasă ce le-am adus. Clara, mai ales, îmi zice «ce-ai adus azi?». Ieri (n.r. – luni) le-am adus medicamente, pentru că sunt răcite, zilele acestea stau acasă, nu le-am dus la grădi, dar în general le aduc ceva mic, simbolic. Așa făcea și mama mea cu mine. Când venea de la serviciu îmi aducea ceva. Fie că este o bomboană, nu contează, să știe ele că le aduc ceva în oraș. În mașină am tot timpul ceva: bomboane sau bănuți de ciocolată. Dacă se întâmplă să nu am timp să le iau, am în casă un dulap unde am turtă dulce și mă fofilesc cumva, mă duc la sertare, iau turtă dulce și le zic că le-am adus ceva”, a spus recent vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Cât câștigă medicii parlamentari. Cine este doctorul-senator cu venituri de 24.000 de euro pe lună

Andreea Bălan păstrează gențile pentru fetele sale

Vedeta care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a mărturisit că păstrează anumite haine și accesorii pentru fetele ei. „Sunt anumite genți clasice care nu se demodează și atunci nu le dai, le ții. Le pot folosi și fetele mele peste câțiva ani. Depinde de model. La haine, la fel, sunt unele piese care nu se demodează. Cele care se demodează le fac cadou la prietenele mele”, a spus Andreea Bălan pentru ego.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Poze INTERZISE cu William şi Kate, făcute publice de Meghan! E SCANDAL URIAŞ în Familia Regală. FOTO

Viva.ro Cum arată Kevin din Singur Acasă, la 42 de ani! Actorul Macaulay Culkin e de nerecunoscut după ani de abuzuri...

Observatornews.ro Un băiat de 14 ani a murit, iar sora lui este în comă la spital, în Vâlcea, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. O sobă ar fi cauza nenorocirii

Știrileprotv.ro Este știrea momentului în războiul din Ucraina. A fost atac pe teritoriul Rusiei

FANATIK.RO De ce e bine să torni săpun lichid în toaletă. Trucul eficient pe care instalatorii nu ți-l spun niciodată

Orangesport.ro VIDEO Imagini spectaculoase cu MM şi fiica sa, Teodora Stoica. Prima lor apariţie împreună şi ce ocupaţie are tânăra: "Tata m-a susţinut din prima" | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2022. Peștii își revizuiesc planurile de viitor și trebuie să știe că le vor tot revizui până vor trece la realizarea lor

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic