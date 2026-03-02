Andreea Bălan a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a „căsătorit” cu Victor Cornea pe scena Sălii Palatului

Andreea Bălan a susținut un concert la Sala Palatului. Spectacolul, intitulat „Fericire”, a fost unul organizat în cele mai mici detalii, iar pe scenă au urcat peste 100 de persoane, incluzând dansatori, instrumentiști și invitați speciali.

Andreea Bălan și Victor Cornea vor face nunta pe 10 mai, însă, până la ziua cea mare, cuplul a făcut o „repetiție” de nuntă pe scena Sălii Palatului.

Andreea Bălan și Victor Cornea se află în toiul pregătirilor pentru nunta care va avea loc pe 10 mai. Artista va purta trei rochii de mireasă, iar evenimentul va avea loc la un local de lux din Buftea. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a recunoscut că ea și viitorul soț nu vor avea o lună de miere după nuntă.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon.

Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.





