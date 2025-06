Andreea Bălan a rămas fără 90.000 de euro: „M-am trezit fără niciun ban”

Pe lângă cele două despărțiri dureroase și foarte mediatizate, cea de Keo și cea de George Burcea, frumoasa cântăreață a trăit două momente neplăcute pe când era foarte tânără.

Cum a pierdut Andreea Bălan 90.000 de euro

În urmă cu aproximativ de 20 de ani, pe când făcea parte din trupa Andre, artista a rămas fără banii obținuți din muzică. Și nu doar o dată, ci de două ori!

„La 18 ani m-am trezit fără niciun ban din perioada Andre. Și, după aceea, pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, iar am strâns, am strâns… Problema este că, după aceea, la 20 și ceva de ani, iar am pierdut banii pe care îi strânsesem în acea perioadă, pentru un apartament care nu s-a finalizat niciodată, vreo 90.000 de euro”, a spus Andreea Bălan pentru Antena Stars, în timpul petrecerii VIVA 2025.

Actuala parteneră a lui Victor Cornea a dezvăluit că inițial a fost și ea parte dintr-un proces foarte mare, pentru a-și recupera banii, însă până la urmă a renunțat definitiv la suma pierdută.

De ce nu și-a mai recuperat artista banii

„Am cerut eu să ies din proces, pentru că era un proces la comun și era o taxă de timbru foarte mare. Și, la un moment dat, m-am trezit că tribunalul îmi cerea mie taxa aceea de timbru. Când se face un proces la comun, vine tribunalul sau fiscul și ia taxa de timbru de la ăla care are bani. S-au uitat la mine în cont, au văzut că eu am bani și au vrut să îmi ia mie banii.

Am ieșit din proces, am zis că nu mai… Pentru că ceilalți nu și-au plătit partea lor de taxă de timbru. Suma era foarte mare, noi ceream milioane despăgubiri, eram sute de familii. Au vrut să ia banii din contul firmei mele și atunci m-am supărat și am ieșit din proces, am spus că nu mă mai interesează niciun apartament”, a mai spus Andreea Bălan.

Frumoasa blondă a precizat și că întotdeauna a fost genul de persoană care strânge bani pentru zile negre, însă în ultimii ani nu au venit astfel de perioade, așa că s-a hotărât să își cumpere o mașină din banii pe care îi pusese deoparte.

„De aceea de-a lungul anilor am vrut să strâng, să fie pentru zile negre. Dar zilele negre nu au mai venit, pentru că am fost foarte muncitoare. Într-un final, când a fost bine, am zis: «Hai să-mi cumpăr și eu niște lucruri, că merit». Mi-am luat o mașină foarte frumoasă”, a mai afirmat cântăreața, potrivit celor de la Spynews.