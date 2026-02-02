Recent, celebra cântăreață a fost la sosurile iuți, rubrică din show-ul „La Măruță”, acolo unde a vorbit despre motivul care a dus la despărțirea de Antena 1.

Andreea Bălan a precizat că producătorii de la „Te cunosc de undeva” au pus-o să se certe cu Mihai Petre și, mai mult decât atât, ea i-a cerut scuze lui Cristi Iacob, actor care ar fi fost dat afară de Antena 1 din cauza discuțiilor pe care ea le-a avut cu conducerea emisiunii.

„Cristi Iacob a fost victimă colaterală în discuțiile mele cu producătorii. Și el a fost înlocuit din cauza discuțiilor pe care eu le-am avut. La un moment dat, pentru că eu am plecat de acolo, s-a decis și schimbarea altui jurat. Și acel jurat a fost ales el. Și el nu a avut nicio vină. A fost o victimă colaterală!

Producătoarea a fost cu gura mare și mă punea să fac niște lucruri pe care eu nu voiam să le fac. Respectiv să mă cert cu Mihai Petre în emisiune. Și eu nu voiam. Cristi Iacob e extraordinar”, a spus Andreea Bălan la PRO TV.

Andreea Bălan a oferit detalii despre contractul ei cu Antena 1 și în podcastul pe care Alex Dobreanu îl are pe YouTube, dezvăluind că în trecut a primit o amendă din cauza lui Cătălin Măruță.

„Ți se spunea: «Nu ai voie să ieși, pentru că tu ești semnată cu noi și tu nu poți să ieși să vorbești, pentru că faci audiențe la celălalt trust». Și mi s-a întâmplat asta! Eu eram acasă și trăiam o despărțire prima oară… Și era emisiune la PRO TV și eu aveam contract în partea cealaltă. Și eu eram acasă și vedeam pe post cum se minte și era emisiunea în direct. Și eu nu puteam să fac nimic!

Cel mult am dat un SMS prezentatorului și am zis că nu e adevărat. Și el ce a făcut? A citit mesajul în direct și mi-au dat o amendă. Da, mi-au dat notificare și că n-aveam voie să fac lucrul ăla, n-aveam voie să dau acel SMS care să fie citit în direct. Acum nu mai am niciun contract cu nimeni și pot să vorbesc așa, liber. Dar când ai un contract așa și ai niște clauze de… Bine, nu prea avea treabă cu…”, a spus cântăreața în podcastul lui Alex Dobreanu.

Tot în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, la rubrica sosurilor picante, Andreea Bălan a precizat că ea ar fi trebuit să fie înlocuită cu o vedetă care să aibă un nume foarte mare, pentru a putea crește audiența emisiunii „Te cunoscu de undeva”.

„M-am certat cu producătorii. Nu are nicio legătură Ilona Brezoianu, ea doar a fost o victimă colaterală. Problema a fost cu producătoarea! Producătoarea care a mers la «Te cunosc de undeva» în locul producătorilor care s-au mutat la PRO TV la «Vocea României». A fost un schimb de producători! Și, pentru că a venit o altă producătoare, eu nu m-am mai înțeles cu acea producătoare.

În rest, cei care au venit în locul meu și al lui Cristi Iacob nu au absolut nicio vină. Dar eu sunt de părere că, dacă schimbi juriul și aduci pe cineva nou, trebuie să fie un brand mare, cunoscut. E vorba de audiență și de cifre, la asta m-am referit”, a mai spus Andreea Bălan în cadrul emisiunii „La Măruță”.

