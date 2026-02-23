Discuțiile despre stilul vestimentar al vedetelor din România revin frecvent în atenția publicului, iar Andreea Bălan nu face excepție. Stilistul Neculai Stanciu a analizat recentele apariții ale artistei și a explicat de ce consideră că direcția aleasă nu este una care o avantajează pe deplin, oferind argumente legate de coerența stilistică și de modul în care o ținută trebuie susținută de personalitatea celui care o poartă.

Declarațiile stilistului care a criticat-o pe Andreea Bălan

„Andreea Bălan m-a și blocat pentru faptul că i-am spus că mi-ar plăcea cumva să ia din spate din anii 2000, că ea este artista anilor 2000, din spate niște referințe și să le aducă în prezent. S-a dus într-o zonă din asta foarte feminină ladylike și nu poate să o susțină. Și argumentele în momentul în care ne susținem o ținută nu trebuie să fie legate de câți bani am dat pe produs.

Pentru că poți să-ți iei un produs din mass market și să-ți complimenteze silueta și poți să-ți iei un produs de la, nu știu ce, casă de modă și să nu te avantajeze. Despre asta e vorba. Adică nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct cu tot ceea ce înseamnă aparițiile tale.

Despre asta este vorba. Și ce e mai grav, că multe dintre ele lucrează cu stiliști. Și dacă stiliștii le îmbracă așa și ies pe stradă, sau merg la evenimente…”, a mai spus stilistul.

În schimb, în opinia lui Neculai Stanciu, INNA s-ar apropia de titlul de Cea mai bine îmbrăcată vedetă din Romaânia. „Poate să zic Inna că cumva are niște referințe din afară și cumva faptul că ea călătorește. Da, dar nu cea mai bine. Aș spune mai degrabă că e preocupată de zona asta și cumva este atentă la ce poartă. Plus că are o echipă, a înțeles că nu se pricepe și apelează la o echipă.”, a mai spus Neculai Stanciu.

Andreea Bălan, concert la Sala Palatului din București

Cântăreața nu ia în seamă criticile și se concentrează la cariera ei. Pe 1 martie, chiar de Mărțișor, Andreea Bălan invită publicul la Sala Palatului pentru a lua parte la „Fericire”, cel mai ambițios și personal spectacol din cariera sa. Publicul va avea parte de călătorie simbolică a inimii, menită să celebreze viața, iubirea și libertatea de a fi tu însuți.

Sub semnătura inconfundabilă a unei artiste care a redefinit standardele de performance în România, evenimentul promite să transforme scena într-un univers vibrant, ghidat de mantra: „Trăiește! Iubește! Visează!”. Povestea spectacolului este gândită în șapte părți, fiecare având în prim-plan câte un moment cu totul special. Mai mult, Nicole Cherry, Cristian Porcari, Andra Gogan, Daniela Condurache și Nea Marin cu ansamblul de 40 de dansatori vor completa seara.

„Fericirea este cea mai frumoasă emoție și merită sărbătorită!”, mărturisește Andreea Bălan. „Pe 1 martie, vă aștept să trăim împreună un spectacol colorat, plin de dans și visare. Vom cânta împreună piesele care ne-au unit de-a lungul anilor, într-o seară care sper să vă atingă sufletul și să vă facă să plecați acasă cu zâmbetul pe buze.”

