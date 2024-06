Fanii muzicii rap din România au parte de o veste extraordinară: 50 Cent, unul dintre cei mai renumiți artiști ai genului, revine în țara noastră pentru a susține un concert de neuitat. Evenimentul „Summer in the City” va avea loc pe 18 august la Romaero, București, și promite să fie un spectacol grandios.

Celebrul rapper, al cărui nume real este Curtis James Jackson, va interpreta live câteva dintre cele mai faimoase hituri ale sale, inclusiv „In Da Club”, „Candy Shop” și „Just a Lil Bit”. Show-ul face parte din turneul global „The Final Lap Tour”, care a debutat anul trecut și include peste 103 spectacole în 35 de țări.

Turneul a început în America de Nord și a continuat în Europa și Australia, înregistrând un succes imens cu peste un milion de bilete vândute și sold-out în majoritatea locațiilor. Fanii din România au acum șansa de a-l vedea pe 50 Cent pe scenă, într-un eveniment ce promite să fie memorabil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Radu Mihaiu și Clotilde Armand spun că au recuperat sute de voturi la renumărarea din mai multe secții: „Este confirmată frauda”

În deschiderea concertului lui 50 Cent din București va cânta Puya. Biletele sunt disponibile deja și iată care sunt prețurile:

Diamond circle: 550 de lei

Golden Circle: 460 de lei

Early Bird: 380 de lei

General Access 340 de lei

Early Bird: 260 de lei

Peste prețul biletelor se adaugă comisionul de ticketing.

Cine este 50 Cent

Născut în Queens, New York, 50 Cent și-a început cariera muzicală în 1996, iar în anul 2000 a înregistrat albumul de debut „Power of the Dollar” împreună cu casa de discuri Columbia Records.

În 2002, melodia „Guess Whos Back” a fost decoperită de celebrul Eminem care l-a semnat pe 50 Cent la compania sa, Shady Records. De altfel, de-a lungul timpului, 50 Cent a colaborat cu cele mai mari nume din industrie, precum: Timberland, Justin Timberlake, Eminem și mulți alții.

Albumul său de debut, „Get Rich or Die Tryin” a fost lansat în 2003, iar marea lovitură muzicală a fost single-ul „In da club”, premiat cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America.

În același an, el și-a lansat propria casă de discuri G-Unit Records, unde a semnat rapperi de pe Coasta de Est a Americii. De-a lungul timpului, 50 Cent a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii, precum Grammy, Primetime Emmy, Billboard Music (mai exact 13 la număr), trei distincții (American Music Awards) și patru premii BET.

Recomandări Mineriada din 13-15 iunie 1990, prin ochii protestatarului Marian „Ceaușescu”: „Atunci am învățat «limba bătăii». Zâmbeam la milițieni și la mineri când ei mă loveau și mai tare”

A fost nominalizat în lista celor mai buni „50 de rapperi” de către Billboard, pe poziția 17, iar revista Rolling Stone a inclus „Get Rich or Die Tryin” în lista celor mai bune 100 de albume din anii 2000.

Urmărește-ne pe Google News